Moskvas arreteeriti soome ajakirjanik

Soome suursaatkond Moskvas kinnitas Iltalehtile kinnipidamist ning lisas, et see kestis mõne tunni ja isik on nüüdseks vabastatud.

Iltalehti kirjutas, et kinni peetud ajakirjanik oli avaldanud sotsiaalmeedias juhtunust kirjeldusi, kuid nüüdseks on need eemaldatud.

Soome suursaatkond keeldus juhtunu üksikasju ja kinnipidamise põhjust täpsustamast.

«Teave kinnipidamisest tuli Vene võimudelt. Tavaliselt, kui keegi vahi alla võetakse, siis võtavad Vene ametnikud meiega ühendust ja üritame asja lahendada,» ütles konsul Eija Elagin.