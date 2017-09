ÜRO Peaassamblee näitas otstest hargnevat maailma

António Guterres

«Meie maailm on hädas,» sõnas ÜRO peasekretär António Guterres üldkogu saali roheliste marmorseinte ette astudes pea 200-le maailma juhile. «Inimesed on valus ja vihased. Nad näevad suurenevat ebakindlust, kasvavat ebavõrdsust, konfliktide levikut ja kliima muutumist.»

«Maailma majandus võib olla üha sidusam, kuid meie globaalne ühtsus võib laguneda,» hoitas Guterres ja näitas näpuga neile, kes ärgitavad poliitilist vastandumist. «Meie maailm on kildudeks. Me vajame rahu.»

Guterres tõi esile seitse peamist ohtu, millega rahvusvaheline üldsus silmitsi seisab: tuumakonflikt, rahvusvaheline terrorism, lahendamata konfliktid ja inimõiguste rikkumine, kliimamuutus, kasvav ebavõrdsus, küberturvalisus ja põgenikekriis.

«Tuumarelvade kasutamine peaks olema mõeldamatu. Isegi nendega ähvardamisele ei tohiks läbi sõrmede vaadata. Kuid praegu on globaalne hirm tuumarelvade ees kõrgeimal tasemel külma sõja lõpust alates,» sõnas ÜRO peasekretär, tehes mitte kuigi varjatud näpuviibutuse Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni ja USA presidendi Donald Trumpi poole, ning hoiatas, et tuline retoorika võib viia saatuslike arusaamatusteni.

«Lahendus peab olema poliitiline. Nüüd on aeg riigimehelikkuseks. Me ei tohi kuutõbistena sõtta astuda,» jätkas peasekretär, kutsudes kohalviibijaid allkirjastama eile avatud esimest tuumarelvade keelustamise lepet, mis kohustab riike loobuma tuumarelvade arendamisest või hankimisest.

Leppe kiitis juulikuiste kõneluste ajal heaks 122 riiki, kuid kõik üheksa tuumariiki on sellele vastu. Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian teatas esmaspäeval, et uus lepe on soovunelm, mis on lähedal vastutustundetusele.

Donald Trump

Tuumaküsimustes võttis sõna ka riigipea Trump, kes teatas, et Iraani tuumalepe on USA jaoks piinlik, ning andis mõista, et kavatseb Ühendriigid leppest vabastada või pidada selle üle vähemalt uued läbirääkimised.

Iraani president Hassan Rouhani hoiatas aga, et kui USA Iraani tuumaleppest lahti ütleb, ei saa rahvusvaheline kogukond Ühendriike enam usaldada. «Kui USA ei pea kinni võetud kohustustest ja trambib selle leppe jalge alla, tähendab see, et ta võtab enda õlule sellest tuleneva usalduse puudumise,» sõnas Rouhani telekanalile NBC.

Iraani liidri seisukohaga nõustus Prantsuse riigipea Emmanuel Macron: «Praegu sellest loobumine ilma muud lahendust pakkumata oleks ränk viga ning selle austamisest loobumine vastustundetu.»

Oma kõnes sõjaka retoorikaga silma paistnud Trump kinnitas aga, et see on halvimaid leppeid, millega Ühendriigid eales seotud on olnud. «Iraan on majanduslikult laostunud paariariik, mille peamine eksport on vägivald,» sõnas ta.

«Me teeme lõpu radikaalsele islamiterrorismile, sest me ei saa enam pealt vaadata, kuidas see meie ühiskonda lõhub,» ütles Trump, lisades, et Iraan peab lõpetama terroristidele peavarju pakkumise.

Trump rõhutas, et USA töötab oma liitlastega jätkuvalt Lähis-Idas terroristide hävitamise nimel. «Meie riik on saavutanud viimase kaheksa kuuga ISISe vastu rohkem kui ülejäänud aastatega kokku,» väitis Trump, ehkki pole selge, mille alusel ta seda edu mõõdab.