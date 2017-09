Kaljulaid rõhutas vajadust ÜRO-d reformida

Presidendi sõnul on oluline muuta ÜRO ning eelkõige julgeolekunõukogu töö läbipaistvamaks ja tõhusamaks.

«Tihti on ÜRO kohta tehtav kriitika tingitud julgeolekunõukogu suutmatusest kriisidele õigel ajal reageerida. Mõned alalised liikmed kasutavad oma vetoõigust, mis takistab ÜRO-l adekvaatselt oma kohustusi täita. Just seetõttu on Eesti üks soov julgeolekunõukokku kandideerimisel parandada nõukogu töömeetodeid, mis aitaksid kaasa konfliktide tõhusamale ennetamisele ja lahendamisele maailmas,» ütles Kaljulaid.

Küberjulgeolekust rääkides rõhutas Kaljulaid vajadust kehtestada küberruumis selgepiirilised reeglid. «Küberruumis toime pandud rünnakud ei tunne piire. See aga ei tähenda, et tuleks püüda digiarengut peatada. Peame jätkama oma pingutusi, et analüüsida, kuidas rahvusvaheline õigus kehtiks ka küberruumis,» märkis riigipea.

Eesti seisab ÜROs selle eest, et teadvustada tehnoloogiliste lahenduste kasutamist arengu soodustamiseks. «Seepärast lõi Eesti äsja koos Singapuriga e-valitsemise ja küberjulgeoleku teemadest huvitatud riike koondava sõprade grupi,» ütles president.