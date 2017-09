Saatuse iroonia: mehhiklased mälestasid katastroofi päeval 1985. aasta maavärina ohvreid

Mehhiko pealinnas Méxicos aitasid kohas, kus teisipäeval kukkus maavärinas kokku kuuekorruseline kontorihoone, õed Cristina ja Victoria Lopez Torres moodustada inimketti, mille abil kanti veepudeleid edasi. «Arvan, et see on inimloomus, mis sunnib kõiki välja tulema ja teisi aitama,» ütles Cristina Lopez Ühendriikide uudistekanalile CNBC.

«Meie oleme nii noored, et ise 1985. aasta maavärinat läbi ei elanud. Siiski teame, et oluline on tänavatele tulla ja aidata,» lisas Victoria.

Mehhiko üks laastavaim, 5000 inimelu nõudnud maavärin leidis aset 1985. aasta 19. septembril. Hävis üle 10 000 elumaja ja hulk suuri kontorihooneid. Kodutuks jäid sajad tuhanded inimesed.

Maavärina magnituud oli 8 ja selle kese jäi Edela-Mehhiko rannikule, kuid seda oli tunda nii riigi pealinnas kui ka väiksemates asulates üle riigi. Méxicot tabas see 19. septembri varahommikul – kohaliku aja järgi veidi pärast kella seitset.

Maavärina võnkeid oli tunda ka Ühendriikides – Houstonis õõtsusid kõrghooned, Texases ja New Mexicos loksus vesi üle basseiniäärte –, kuid suuremat kahju see seal ei tekitanud.

Teisipäeval aset leidnud maavärin langes selle katastroofi aastapäevale. Vaid mõni tund enne maavärina algust võtsid paljud mehhiklased osa looduskatastroofi korral tegutsemise õppustest ja osalesid mälestustseremoonial.

Eriti suurt laastamistööd tegi maavärin just Méxicos. Linna keskmes asunud haiglas hukkus näiteks 250 inimest, kui üks hoone kõrgemaid osi varises kokku. Haigla varemetest toodi välja üle 40 imiku surnukeha.

Maavärina tekitatud kahju jäi toona hinnanguliselt kolme ja nelja miljardi dollari vahele.

48-aastane Ricardo Ibarra nägi 32 aastat tagasi katastroofi oma silmaga. «Inimesed on täna eriti tundlikud, sest tegu on tragöödia 32. aastapäevaga,» sõnas ta CNBC-le. Seljas ereoranž vest ja üle õla seljakott, millele oli kinnitatud magamiskott, oli ta koos sõpradega valmis kannatanutele appi tõttama.

1985. aasta maavärinale järgnes mõne tunni jooksul kümme järeltõuget. Pealinna tänavad olid täis rususid, need takistasid päästetöötajatel abivajajateni jõudmist. Lisaks halvas nende tööd kütuse lõppemine. Mehhiko pealinnas elas tollal umbes 18 miljonit inimest – tegu oli juba siis ühe maailma tihedaimalt asustatud linnaga.

Telefoniühendus Méxicoga oli katkenud, lennuühendus Ühendriikidega peatati. «Sest me ei teadnud, mida me sinna jõudes eest leiame,» ütles väljaande Los Angeles Times vahendusel tollal üks USA lennundusametnik.

Ainsa Méxicos töötanud telejaama, Kanal 13 reporteri kirjeldusel nägi kesklinn välja nii, nagu oleks seda pommitatud. Varemete keskel lebasid surnukehad.

«Oli jube ringlev tunne. Koperdasin kuidagi ukseavasse. Üle tee asunud hoone õõtsus. Oleksin justkui paadis olnud. Igalt poolt kostis raksumist ja krigisemist, elektriliinid paukusid. Palusin kõva häälega, et jumal päästaks mind,» kirjeldas ajakirjale Time maavärinat selle toimumise hetkel Méxicos endale kodus kohvi valanud ajakirjanik Andrea Dabrowski.

Maavärin oli laastav ka riigi poliitilisele olukorrale. Tollane president Miguel de la Madrid pidi juba hakkama saama mitme kriisiga, kaasa arvatud langevate naftahindadega ja riiki rõhuva suure võlakoormaga. Maavärina tekitatud olukord näis teda esialgu halvavat, kirjutab Economist.

Kogu riigis kuulutati välja häireolukord, kuid Mehhikole pakutud välisabi lükkas president esialgu tagasi. Suurema osa päästetöödest tegid topos’ed – vabatahtlikest tavakodanikud, kes kaevasid rusude alt ohvrid välja. De la Madridi ja tema partei maine katastroofist ei taastunudki.

Maavärina tagajärjel kodutuks jäänud mehhiklased astusid võitlusesse kohalike poliitikutega ja paljud kandideerisid ka valimistel, osa neist osutus võidukaks ja liikus edasi suuremasse poliitikasse.

Täiendatud ohutusseadused ja pädevam valmisolek katastroofideks on suurema kahju pärast 1985. aastat Mehhiko pealinnas ära hoidnud. Teisipäevane maavärin saabus aga igasuguse hoiatuseta. Seda hoolimata häiremehhanismist, mis elanikke peatselt saabuvast maavärinast teavitab.