Mehhikot tabas kahe nädala jooksul juba teine tugev maavärin

USA geoloogiaameti andmeil hakkas maa värisema kell 13.14 (Eesti aja järgi 21.14). Maavärina kese asus peaaegu 50 kilomeetri sügavusel maapinnas ja värin kestis vaid 20 sekundit, kuid lainete mõju oli eriti mägedes ja orgudes tuntav veel mitu minutit. Kui varem teatati ligi pooleteisesajast hukkunust, siis eile õhtuks oli Mehhiko siseministeeriumil teateid 217 surnu kohta, mis teeb sellest ohvriterohkeima maavärina Mehhikos pärast 1985. aastat. Ohvrite arv suure tõenäosusega siiski veel tõuseb, sest maavärina tagajärjel varises kokku kümneid hooneid ning inimesi on veel rusude all lõksus.

«Ma ei suuda nutmist lõpetada. See on samasugune õudusunenägu nagu 1985. aastal,» ütles 52-aastane pealinlane Georgina Sanchez. Eilne maavärin toimus nimelt samal päeval kui 1985. aastal, mil hukkus tuhandeid inimesi.

Mehhiko suurim linn langes kaosesse. Samal ajal kui kõrghoonete klaasid purunesid, täitusid tänavad tuhandete inimestega, kes meeleheitlikult hoonetest põgeneda proovisid.

«Me jätkame inimeste otsinguid,» ütles México linnapea Miguel Angel Mancera telekanalile Televisa. Kokkukukkunud majade alt oli eilse seisuga leitud elusalt vähemalt 40 inimest.

Pealinnas kokkuvarisenud koolimajas on valitsuse andmeil surma saanud vähemalt 21 õpilast vanuses 7–13 eluaastat ja viis täiskasvanut. Vähemalt 30 last on aga endiselt kadunud.

Majade kokkuvarisemise hirmus evakueeriti ka pealinna haiglad. Lisaks oli maavärina järel üle kolme tunni suletud México rahvusvaheline lennujaam. Tegevus lõpetati aktsiaturul, kuid praeguseks peaks kauplemine seal taas avatud olema.

Maavärin tekitas kahjustusi ka pealinnas väljaspool – Tabasco osariigis Mehhiko idaosas suri üks hingamisaparaatidega ühendatud vastsündinu, kui linna haiglas katkes elektriühendus. Lisaks oli hukkunute seas ka väike poiss, kes jäi kokkukukkunud seina rusude alla.

Mehhiko president Enrique Pena Nieto palus eile avaldatud videosõnumis rahu säilitada ja ütles, et ametivõimud tegelevad sellega, et hädasolijatele abi osutada. «Praegu on esmatähtis siiani lõksus viibivate inimeste päästmine ja haavatutele meditsiiniabi osutamine.»

Siseminister Miguel Ángel Osorio Chongi sõnul edenevad päästetööd aeglaselt, sest rusud võivad eemaldamisel peale vajuda nende all lõksus olevatele inimestele ja nad tappa. «Seda tuleb teha väga ettevaatlikult ja aeg töötab meie vastu,» ütles minister.

Päästetöötajad hoiatasid linnaelanikke muu hulgas tänaval suitsetamise eest, sest maavärin kahjustas gaasitorusid.

Paljud mehhiklased veetsid öö parkides ja väljakutel või ajutiselt püsitatud telklaagrites, sest Mehhiko ametivõimude sõnul järges maavärinale veel 22 järeltõuget.

«Kui te ei tunne end turvaliselt, siis soovitan teil kodus mitte ööbida,» hoiatas riikliku katastroofikeskuse juht Carlos Valdes.

Mehhiko välisminister Luis Videgaray tänas rahvusvahelist kogukonda abipakkumiste eest.

«Me oleme tuvastanud, millistel riikidel on praegusteks päästetöödeks vajalik ressurss ja varustus.»

Iisrael teatas eile, et saadab Mehhikosse päästeoperatsioonile 70 sõdurit, kes saabuvad Mehhikosse täna hommikul.

Mehhikole lubas toetust ka USA president Donald Trump. «Jumal kaitse Mehhiko inimesi. Me oleme teiega ja me oleme teie jaoks olemas,» kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Kaastunnet on avaldanud mitmed teisedki kõrged poliitikud ja riigitegelased, sealhulgas Saksamaa kantsler Angela Merkel ja katoliku kiriku paavst Franciscus.