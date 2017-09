Porošenko tahab rohkem survet Krimmi vabastamiseks

«Me peame tugevdama rahvusvahelist survet Krimmi vabastamiseks. Asjaolu, et Venemaa on tunnistatud kõrgeimal rahvusvahelisel tasandil okupeerivaks riigiks, tõestab, et me oleme õigel teel,» ütles Porošenko.

Ukraina presidendi sõnul on aeg luua Ukraina Krimmi poolsaare rahvusvaheline sõprade rühm, et aidata koordineerida samme ja tegevusi.

«Loodan teie delegatsioonide toetusele Ukraina algatustele tagada inimõigustest kinnipidamine ajutiselt okupeeritud Krimmis,» lausus Porošenko.

Venemaa okupeeris ja annekteeris Ukrainale kuuluva Krimmi 2014. aasta märtsis.