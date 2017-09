Sotsiaalmeedial on Saksamaa valimiskampaanias tähtis roll

15 aastat tagasi digiõiguste ja -kultuuriga tegeleva blogi netzpolitik.org asutanud Markus Beckedahli hinnangul on tänavused Saksamaa parlamendivalimised esimene kord, kui internetti ja sotsiaalmeediat kasutatakse valimiskampaania loomuliku osana ning uudseid lahendusi ei kasutata eksperimentaalsetel eesmärkidel.

«On aru saadud, et kui internetti ei kasutata, kaotatakse valimised,» ütles Beckedahl eile Postimehele. Samas ei tähenda eksperdi sõnul interneti kasutamine automaatselt head tulemust parlamendivalimistel – sellest on lihtsalt saanud vältimatu osa valimiskampaaniast.

Beckedahli sõnul ei ole välja surnud ka traditsiooniline ukselt uksele käimine, aga sedagi on mõjutanud digitaalsed protsessid. Nimelt on kasutusel avalikud andmed, mille põhjal on võimalik kindlaks teha näiteks mingis linnaosas või isegi kindlal tänaval elavate inimeste üldised valimiseelistused.

Tänu sellele leitakse üles strateegiliselt õiged kohad, kus oma kihutustööd teha, et valijat mõjutada. Beckedahli sõnul kasutavad parteid laialdaselt digilahendusi, mille abil leitakse üles õiged inimesed.

Suurt rolli mängivad ka niinimetatud suunatud reklaamid, mida saavad internetis ja sotsiaalmeedias vaid kindlad sihtgrupid. Facebooki teel on väga lihtsalt võimalik suunatud reklaame teele saata. Õigupoolest on selleks vaja vaid krediitkaarti.

Selliste reklaamide puhul on õhus kahtlused sisu kohta, mida mõned erakonnad inimestele edastavad, sest need on avalikud vaid neile, kellele reklaam mõeldud on. Kõik oma suunatud reklaamid on otsustanud avalikuks teha vaid Saksamaa rohelised, kes loodavad, et see annab ka teistele erakondadele tõuke võtta vastu samasugune otsus.