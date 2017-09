Sotsiaalmeedias ringleb Stockholmile tehtud terroriähvardus

Rootsi väljaande Aftonbladet andmeil puudutab oht Stockholmi kesklinna piirkonda.

Säpo kommunikatsioonijuhi Nina Odermalm Schei ütles uudisteagentuurile STT, et taolisi ohuteateid jõuab kaitsepolitseini igapäevaselt. Antud juhtum on aga erinev seetõttu, et seda on levitatud ka sotsiaalmeedias.

Rohkem teavet Säpo ei avaldanud, seega pole praeguseks teada, mida see ähvardus endast täpsemalt kujutab.

Rootsi Raadio teatel on vajalikud vastumeetmed ka juba kasutusele võetud, kuid riigi terroriohu taset - mis on hetkel 5-pallisel skaalal kolm - pole siiski veel tõstetud.

Ka Rootsi justiitsminister Morgan Johanssoni kinnitas STT-le, et ilmenud ohu maandamisega töötavad hetkel nii Säpo kui ka tavapolitsei. Politseijuht Dan Eliassoni teatel jõudis antud info nendeni viimase ööpäeva jooksul ning asjaga tegeletakse.