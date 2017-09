Humanitaarabi ei jõua rohingjadeni

Rahvahulk sundis ICRC töötajaid abi laevalt maha laadima ja takistas alust lahkumast, teatas täna ajaleht Global New Light of Myanmar.

Rahvas viskas kohale tulnud märulipolitseinike pihta kive ja Molotovi kokteile, nii et mitu politseinikku sai viga, enne kui rahu suudeti taastada.

ICRC ütles, et ükski nende töötajatest viga ei saanud ning lubas jätkata katseid abi kohale toimetada.

Samal ajal sattus ICRC humanitaarabiveok Bangladeshis avariisse, milles hukkus üheksa ja sai viga 10 inimest.

A Red Cross truck carrying aid for Rohingya Muslim refugees crashes in Bangladesh, killing at least nine people pic.twitter.com/2gXfzRqsPD — AFP news agency (@AFP) September 21, 2017

Birma relvajõudude väitel seab nende puhastusoperatsioon Arakani osariigis eesmärgiks juurida välja rohingja mässulised, kes 25. augustil politseiposte ründasid.

Eskaleerunud vägivald piirialadel on põhjustanud enam kui 410 000 rohingja põgenemise Bangladeshi, kus nad on rääkinud, kuidas sõdurid tapavad tsiviilisikuid ja põletavad maha terveid külasid.

ÜRO juhtide hinnangul on sel tegevusel kõik etnilise puhastuse tunnused. Riigita rohingjad on aastaid pidanud kannatama tagakiusamise ja vägivalla käes ning nende staatus on pikka aega olnud Birmas plahvatusohtlik teema.

Paljud budistliku enamusega Birmas näevad neis sissetungijaid Bangladeshist ja keelduvad tunnistamast rohingja rahvuse olemasolu, öeldes, et tegemist on bengalitega.