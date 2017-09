Kim: Trump maksab Põhja-Korea ähvardamise eest kallist hinda

Trump rabas teisipäeval maailma, lubades oma esimeses ÜRO-s peetud kõnes täielikult hävitada Põhja-Korea, kui too peaks Ühendriike või selle liitlasi ründama.

Pyongyang on üha karmimaid sanktsioone eirates jätkanud oma tuumarelvaprogrammi, korraldades kuuenda ja ühtlasi võimsaima tuumakatsetuse ja tulistades mitu raketti üle Jaapani.

"Ma panen mehe, kel on eesõigus olla USA kõrgeim juht, maksma kallist hinda oma kõne eest, milles ta kutsus täielikult hävitama KRDV-d," vahendas riiklik uudisteagentuur KCNA Kimi sõnu.

Stalinistliku Korea liider, keda Trump pilkavalt "raketimeheks" nimetas, seadis kahtluse alla ka USA presidendi vaimse tervise, viidates tema ÜRO-s avalikult väljendatud "ebaeetilisele soovile täielikult hävitada suveräänne riik".

Isoleeritud ja vaene Põhja-Korea on öelnud, et vajab tuumaheidutust kaitseks agressiivse USA eest, ning autokraatlik režiim on muutnud militarismi riigi ideoloogia keskseks osaks.

Avaldus rõhutas Kimi soovimatust oma kurssi muuta.

Trumpi märkused "pole mind hirmutanud või peatanud, vaid pigem veennud, et minu valitud teed on õige, ning ma pean seda järgima lõpuni", lisas Kim.

Vihasele vastusele eelnes neljapäeval USA otsus järsult karmistada sanktsioone, mille eesmärgiks on Pyongyangi tuumaprogrammi pidurdamine. Uute sanktsioonidega võetakse sihikule režiimi kaubanduspartnerid, kes seatakse valiku ette, kas teha äri Ühendriikide või Põhja-Koreaga.

Trump avalikustas uued meetmed kohtumisel oma liitlasriikide Jaapani ja Lõuna-Korea juhtidega. Võtmeriigid Venemaa ja Hiina on väljendanud oma vastuseisu selle agressiivsema lähenemise suhtes.

Pyongyang on deklareerinud oma relvaprogrammi eesmärgina tuua tuumarelvade laskeulatusse USA mandriosa.