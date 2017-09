ÜRO Julgeolekunõukogu hoiatas Iraagi kurde referendumi eest

Ühehäälselt vastu võetud avalduses on öeldud, et esmaspäevaks kavandatud rahvahääletus võib takistada jõupingutusi põgenike kojuaitamiseks ning nõrgestada sõjalist operatsiooni äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Nõukogu hääletus suurendas survet Iraagi Kurdistani liidritele referendum tühistada. Rahvahääletust ära jätma on lisaks Ühendriikidele ärgitanud ka Türgi, Iraan ja Iraagi keskvalitsus.

Türgi, mis peab referendumit ohuks oma julgeolekule, on kutsunud laupäevaks kokku parlamendi eriistungi.

Julgeolekunõukogu liikmed "väljendasid muret potentsiaalselt destabiliseeriva mõju pärast, mis võib olla Kurdistani regionaalvalitsuse plaanil järgmisel nädalal ühepoolselt referendum korraldada", seisab avalduses.

"Referendum on kavandatud ajale, mil kestavad ISIL-i (Daeshi) vastased operatsioonid, kus kurdi vägedel on kriitiline tähtsus," lisatakse dokumendis.

Nõukogu kutsus üles dialoogile ja kompromissile, et lahendada erimeelsused Iraagi valitsuse ja piirkonna võimude vahel.

Iraagi kurdid hääletavad 25. septembril mittesiduval referendumil selle üle, kas kuulutada iseseisvaks piirkond, mis on 1991. aasta Lahesõja ühe tulemusena juba autonoomne.

USA on hoiatanud, et nad ei pruugi suuta aidata kurdidel Iraagi valitsusega parema kokkuleppe üle läbi rääkida, kui iseseisvusreferendum teoks saab.

ÜRO peasekretär António Guterres kutsus pühapäeval Iraagi kurde üles referendumist loobuma, pakkudes ÜRO abi uue poliitilise kokkuleppe sõlmimisel Bagdadi ja kurdide vahel.

ÜRO eriesindaja Iraagis Jan Kubiš ütles läinud nädalal Iraagi kurdide liidrile Massoud Barzanile, et maailmaorganisatsioon on valmis vahendama Bagdadi ja kurdide läbirääkimisi

Kõneluste eesmärgiks oleks kahe kuni kolme aasta jooksul kokku leppida Bagdadi ja Kurdistani piirkonna tulevaste suhete põhimõtetes.

Vastutasuks lükkaks Barzani administratsioon vähemalt kuni kõneluste lõpuni referendumi edasi.