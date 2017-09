Verine nali ajas Ameerika linnarahva paanikasse

Helistajad andsid teada, et keegi inimene on garaažiukse alla jäädes lömastunud ja pea kaotanud. Tänaval lebavat kahtlane mees, garaažiuksel tema kõrval on aga verised käejäljed.

Tennessee osariigi Greene`i maakonna politseinikud tulid asja uurima, kuid avastasid eest vaid elusuuruses nuku.

Seejärel pani kohalik politsei oma Facebooki-lehele üles teate: inimesed ärgu paanitsegu, tegemist on kõigest varajase Halloweeni kaunistusega.

Kommenteerijad olid toimunu suhtes eriarvamusel. «Õnnitlused neile inimestele, et lõid midagi nii realistlikku,» kirjutas üks Facebooki-kasutaja. «Millise pildi maalib see väikestele lastele?» küsis aga teine.