Aina enam Saksa geisid valib paremäärmuslasi

«Ma kaotasin korraks teadvuse ja kui jälle püsti suutsin tõusta, arvasin, et ta (Sven – toim) on surnud. Ta oli üleni verine ega liigutanud,» jätkab mees.

Svenile tehti kaks operatsiooni ja Karsten ütleb, et kannab nüüd pipragaasi alati endaga kaasas. Lisaks otsustasid nad pärast vahejuhtumit elukohta vahetada.

Politsei suutis peksjad tuvastada – nendeks olid kaks kohalikku moslemi äärmuslast. Neid aga ei vahistatudki ja mõne aja pärast pagesid nad Süüriasse.

Karsten pöördus küsimusega nii kohaliku prokuratuuri kui ka linnavõimude poole, aga kui mingit reaktsiooni ei tulnud, võttis ta ühendust AfDga – Saksamaa paremäärmusliku parteiga, kel on migratsioonivastane valimisplatvorm.

«Ma ei saa öelda, et nõustun kõigega, mida nad räägivad, aga kui meid niimoodi avalikult rünnatakse, tähendab see, et samasooliste paaride jaoks on muutunud siin elamine liiga ohtlikuks. Me vajame erakonda, kes julgeks nendel teemadel avatult rääkida,» leiab mees.

Viimaste arvamusküsitluste järgi on AfD 11-protsendilise toetusega kolmas partei Saksamaal, kantsler Angela Merkeli kristlike demokraatide (CDU) ja Euroopa Parlamendi endise juhi Martin Schulzi sotsiaaldemokraatide (SPD) järel.

Kui AfD suudab oma kahekohalist toetusprotsenti nädala lõpuni ehk üldvalimiste päevani hoida, pääseks nende erakond esimest korda ka Saksa parlamenti.

Ka 2016. aastal saksa ajakirja MEN läbiviidud küsitluse andmetel oli geimeeste seas AfD toetajaid 17 protsenti, mis on kõrgem Saksamaa keskmine.

Asjaolu, et osa LGBT-inimestest kalduvad toetama paremäärmuslikke parteisid, pole tegelikult harukordne, vahendab Deutsche Welle. Näiteks on Hollandi Vabaduspartei (PVV) liider Geert Wilders oma islamivaenulikku valimisplatvormi põhjendades nimetanud ühe põhjusena LGBT kogukonna kaitsmise. Tema põhiargument oli, et ortodoksseid väärtusi au sees pidava moslemikogukonna kasvades muutub elukeskkond ebaturvalisemaks eelkõige just avalikult homoseksuaalsete inimeste jaoks, ning PVV saavutas seetõttu korraliku toetuse ka samasooliste õigusi tähtsaks pidavate inimeste seas.

Sama taktikat kasutas ka näiteks Prantsusmaa paremäärmuslaste liider Marine Le Pen, et õigustada oma vastasust moslemitest sisserändajatele.

Saksamaa paremäärmuslik AfD seda liini siiani toetanud ei ole, lubades hoopis Merkeli valitsuse samasooliste abielu parlamendis hääletusele panemise eest kohtusse anda. Tundub aga, et nende seisukohad hakkavad muutuma.

Nimelt on aprillis AfD juhiks valitud Alice Weidel avalikult välja öelnud, et elab koos naisega, Sri Lanka päritolu Šveitsi filmiprodutsendi Sarah Bossardiga, kellega koos ta kahte last kasvatab. Weidel kinnitas väljaandele Financial Times, et tema enda ja partei väärtuste vahel vastuolu ei näe: «Juba asjaolu, et mind valiti erakonna esinumbriks, näitab, kui tolerantne see (AfD – toim) on.»

Mainzi ülikooli politoloogiaprofessori Jürgen Falteri sõnul on Weideli valimine partei etteotsa teadlik otsus, et pehmendada muljet, mille nad oma valijatele jätnud on. «AfD tahab sellega anda välja sõnumi, et nad ei olegi nii pahad, nagu inimesed arvavad, vaid hoopis liberaalsemad,» märgib ta Financial Timesile.

Varem roheliste poolt hääletanud Karsten annab pühapäeval toimuvatel valimistel oma hääle AfD-le.

«Asi ei ole selles, et ma oleksin nüüd äkki nats või täiesti parempoolne. Ma ei ole iga välismaalase vastu. Ja ma ei ole iga moslemi vastu. Aga ma olen kurjategijate vastu,» selgitab Karsten. «See oli ainus variant, kuidas me mingit abi saime. Ühtegi teist parteid see ei huvitanud.»