May: Euroopa Liidust lahkumisele peaks järgnema kaheaastane üleminekuperiood

Üleminekuperioodil peaks Ühendkuningriigil jätkuvalt olema ligipääs Euroopa Liidu ühisturule, ütles May Firenzes peetud kõnes. Teised EL-i riigid ei peaks «rohkem maksma», lisas ta.

Lisaks andis peaminister mõista, et Ühendkuningriik kavatseb austada kohustusi, mis võeti praeguses EL-i eelarves.



Ühendkuningriik ja Euroopa Liit peaksid otsima «loomingulist» uut kaubandussuhet, mis ei põhineks ühelgi olemasoleval mudelil, ütles Briti peaminister Theresa May reedel.

Suurbritannia ei kavatse Brexiti-kõnelustel taotleda ei Euroopa Liidu ühisturu liikmesust ega EL-Kanada vabakaubandusleppel põhinevat lepet, ütles May Firenzes peetud kõnes.

May sõnul peaks EL tunnistama, et Suurbritannia positsioon maailmas on ainulaadne.

«Briti rahvas otsustas lahkuda EL-ist ja olla ülemaailmne kaubandusriik, mis suudaks käia maailmas oma teed,» lisas ta.

Peaminister pidas kõne enne neljandat Brexiti-kõneluste vooru EL-iga.

Kõnet olid teiste seas kuulamas Briti tippametnikud, nagu välisminister Boris Johnson, rahandusminister Philip Hammond ja Brexiti-minister David Davis, kuid ühtegi EL-i ülejäänud 27 riigi liidrit kuulajaskonnas ei olnud.



Ühendkuningriik lubab Euroopa Liidust välja astuda hiljemalt 2019. aasta märtsi lõpuks.