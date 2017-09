KOHALIK VAADE. Värav Ungari piiritaras

Ajakirjanikke nendesse transiittsoonidesse ei lubata. Niisiis peab meedia tuginema vaid politsei infole või seal viibinud asüülitaotlejate kirjeldustele. Ja nagu ikka, erinevad need teineteisest üldjuhul nagu öö ja päev.

Ungaril on tegelikult lausa kaks müüri, üks neist on traditsiooniline traataed koos okastraadiga ja teine kõrgtehnoloogiline, millele paigaldatud tehnika abil märgatakse ebaseaduslikke piiriületajaid.

Nende kahe tara vahel paikneb politsei ja sõjaväe patrullimistsoon. Patrullijad on saanud lisajõudu – praeguseks on lisandunud 800 piirivalvajat, kuigi valitsusel on plaanis saata piirile veel 3000 inimest. Noortele pole aga piirivalve just kuigi ahvatlev töökoht – palk on väike ja vahetused vähemalt 12 tundi pikad, nii et perest ollakse pikalt eemal.

Kui võrrelda piirivalvurite arvu transiittsoonides elavaid asüülitaotlejate omaga, võib öelda, et viimaseid on väga vähe. Septembri alguses elas maksimaalselt 400 migranti mahutavas Röszke tsoonis 215 nimest.

See muidugi ei seleta, miks seal nii vaikne on. See on tingitud transiittsoonide elukorraldusest: nimelt on sinised konteinerelamud jagatud kaheksaks osaks, eraldi elavad näiteks nii pered kui ka üksi reisivad alaealised ja mehed.

Erisektsioonid on omakorda eraldatud taradega, nii et keegi ühelt alalt teise minna ei saa. Suvel palavate ilmadega muutusid aga sealsed elamistingimused talumatuks, sest konteinerites polnud piisavalt kliimaseadmeid.

Lahkuda tohivad migrandid sealt vaid asüülitaotlusega seotud protseduurideks või siis arsti juurde minekuks, aga ka siis vaid koos relvastatud saatjaga. Pole siis ime, et siin viibinud asüülitaotlejad võrdlevad seda vanglaga.

«Siia saabudes on kõik õnnelikud, aga juba paari päeva pärast tunnevad ennast kurjategijana. Need tingimused lihtsalt murdsid meid maha. Meil ei lubatud enam kuhugi minna. Valvureid ja politseid meie olukord ei huvitanud,» rääkis üks Ungari uudisteportaalile Index.ru intervjuu andnud asüülitaotleja. Teised on kurtnud ka kehva toidu ja arstiabi puudumise üle.

Ungari Helsingi Komitee sõnul on eriti problemaatiline seal viibivate rasedate naiste olukord, kes inimõigusorganisatsiooni hinnangul ei saa piisavalt vajalikke vitamiine.

Ajakirjanikel on selliseid väiteid raske kontrollida, sest nad saavad tugineda vaid juba transiittsoonist lahkunud migrantide ütlustele. Asüüliotsust ootavate migratide ajutist elupaika võivad oma silmaga näha ka parlamendiliikmed või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuuluvad ametnikud, kes oma kokkupuudetest just palju head ei räägi.

Paar nädalat tagasi transiitsooni külastanud ÜRO põgenike ülemvolinik Filippo Grandi võrdles seda vangilaagriga. «Paljusid inimesi hoiatakse väiksel territooriumil, kust nad lahkuda ei tohi. Eriti ei tohiks aga trellide taga hoida lapsi,» ütles ta, kritiseerides ka tugevalt Ungari valitsuse migratsioonipoliitikat.

Ungari ametivõimud on aga kõik süüdistused tagasi lükanud ja väidavad, et kõik vastab kehtestatud standarditele. Lisaks ütlevad nad, et migrantidel on õigus iga kell lahkuda. See on ka tõsi: kui keegi peaks avaldama soovi ära minna, võivad nad pakkida asjad ja minna tagasi Serbiasse. Selleks on piiritarasse tehtud väike värav, kust mahub korraga läbi vaid üks inimene.

Muidugi pole see transiittsooni lähedal asuv värav 175-kilomeetrise piiritara ainus läbipääs. Need on loodud selleks, et saata tagasi ebaseaduslikud piiriületajad, kelle piirivalve on kinni pidanud. (Parlamendi vastu võetud uue seaduse järgi võib automaatselt Serbiasse tagasi saata kõik ebaseaduslikud piiriületajad, kes on kinni püütud kuni kaheksa kilomeetri kaugusel piirist – V. S.) Iga tagasisaatmine dokumenteeritakse ja võetakse ka linti, et keegi ei saaks hiljem väita, nagu oleks piiriületajaid jõhkralt koheldud.

Piiritara ja asüülitaotlejate transiittsoonid on ka järgmisel aastal Ungaris toimuvate üldvalimiste eel üks kampaaniate meelisteemasid. Kui peaminister Viktor Orbán lubab, et jätkab oma võitlust Brüsseliga ning hoiab pagulased Ungarist eemal, räägivad opositsiooniparteid lähedasematest sidemetest Euroopa Liiduga ning kinnitavad, et nende silmis Ungarile seatud pagulaskvoodi täitmine probleem ei ole. Ühes asjas on aga kõik ühel meelel: piiritara jääb püsti.

Nendele sadadele migrantidele, kes endiselt Ungari piiril riiki pääsemist ootavad, on sinised konteinerid niisiis ainus võimalus – või siis tagasitee Serbiasse.