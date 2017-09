Saksamaa alustas lõpuspurti

Tavapäraselt on Saksamaa parlamendivalimistel olnud väga kõrge osalusprotsent, sama oodatakse ka homsest päevast. Näiteks eelmistest Liidupäeva valimistest 2013. aastal võttis osa koguni 71,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Paraku on aga pealinna Berliini valijatel üks suur takistus, mis võib valimisjaoskondadeni jõudmist raskendada. Nimelt toimub sel nädalavahetusel Berliini maraton, mis tekitab valijate jaoks tõelise logistilise kaose, sest suurjooksu tarbeks on suletud paljud tänavad.

Homme on sakslastel võimalik anda oma hääl kohaliku aja järgi kella 8–18 (Eesti aja järgi 9–19). Kohe pärast valimisjaoskondade sulgemist avaldatakse ka lävepakuküsitluste tulemused, mille järgi on võimalik teha esimesi järeldusi. Komisjonid avalikustavad esimesed reaalsed tulemused kohaliku aja järgi kell 19.30, mil loetud on kümme protsenti häältest. Kõik hääled saavad loetud esmaspäeva esimesteks tundideks.

Suured parteid Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) üritavad viimastel päevadel valijaid võita pigem traditsiooniliste võtetega. Angela Merkel tuuritas eile terve päeva Edela-Saksamaal Baden-Württembergi liidumaal, mis on tuntud CDU kantsina. Õhtu lõpetas ametisolev kantsler kõnega Baierimaa pealinnas Münchenis. Sotsiaaldemokraat Martin Schulz pidas eile õhtul rahvale kõne Berliini kesklinnas asuval Gendarmenmarktil.

Hoopis loomingulisemat lähenemist näitas Merkel eelmisel pühapäeval, mil ta osales ebatavalisel pressikonverentsil, kus ajakirjanike asemel esitasid küsimusi hoopis lapsed. Näiteks selgus lõbusa pressikonverentsi käigus, et kantsleri lemmikloomad on siilid, elevandid ja jänesed, proua lemmiktoit on spagetid Bologna kastmega ning suurim hobi kartulite kasvatamine.

Erakondadest on loovat suhtumist näidanud pigem väikeparteid. Näiteks Saksamaa rohelised (Die Grünen) sõitsid eile rattakellade helisedes läbi Berliini. Üritusel osales teiste hulgas ka partei üks kahest juhist Simone Peter. Samasugune ettevõtmine on plaanis ka täna. Lisaks kostitati rahvast eile õhtul toimunud pastapeol maitsvate roogadega.

Vaba Demokraatliku Partei (FDP) kampaania on üles ehitatud esikandidaadile Christian Lindnerile. Nooremas keskeas poliitiku hea välimuse tõttu on tema kampaaniaplakatid ja reklaamid tehtud sellised, et Saksamaa rahvas on neid võrrelnud koguni kuulsa moelooja Calvin Kleini reklaamidega.