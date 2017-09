Türgi nimetas Iraagi kurdide iseseisvusreferendumit ebaseaduslikuks

«Referendumi ebaseaduslikku ja vastuvõetamatut iseloomu täpsustati veelkord,» kirjutati president Recep Tayyip Erdogani juhitud julgeolekunõukogu avalduses.

Nõukogu hoiatas ühtlasi, et Ankara kavatseb kasutada rahvusvaheliste lepete raames «oma õigusi».

Türgi, Iraan ja Iraak soovitasid juba varem sel nädalal Iraagi Kurdistanil kavandatavast iseseisvusreferendumist loobuda ja ähvardavad vastasel korral täpsustamata «vastumeetmetega».

Kolme riigi välisministrid kohtusid kolmapäeval ÜRO Peaassamblee ajal New Yorgis ja arutasid muu hulgas kurdide 25. septembri referendumit.

Ankara ja Teheran kardavad, et Põhja-Iraagi kurdide iseseisvus julgustab nende kurdi vähemust samuti iseseisvust nõudma. Rahvahääletuse vastu on ka Bagdad.

Kolmik kinnitas toetust Iraagi territoriaalsele terviklikkusele ja rõhutas «üksmeelset vastuseisu referendumile«, selgub ühisavaldusest, mille avaldas Türgi välisministeerium.

Riigid otsustasid kaaluda ses küsimuses «kooskõlastatult vastumeetmete rakendamist», lisatakse avalduses, kus meetmete olemust aga ei täpsustata.

Välisministrite sõnul on kavandatav referendum põhiseadusvastane ning võib piirkonnas uusi konflikte esile kutsuda. Iseseisvushääletus ei ole Iraagi kurdidele kasulik, väidavad nad.

Lisaks seaks referendum ministrite arvates ohtu suure vaevaga saavutatud võidu äärmusrühmituse Islamiriik (IS) džihadistide vastu.

Referendumi vastu on ka USA, kes on hoiatanud, et ei saa hääletuse läbiviimise korral aidata Iraagi kurdidel Bagdadiga paremate tingimuste üle läbirääkimisi pidada.