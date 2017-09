Venemaa pole nõus Iraani tuumaleppe ülevaatamisega

"Mitte ainult Venemaa, vaid ka ka läbirääkimistel osalenud Euroopa riigid leiavad, et leppe säilitamine on vajalik," märkis Lavrov.

"Programmile on antud heakskiit ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga ja selle taasavamine võrduks selle hülgamisega. Erinevad programmiga seotud mured saab lahendada leppeväliselt," rääkis välisminister.

Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini ütles kolmapäeval, et kõik Iraani tuumaleppega seotud riigid on veendumusel, et seda täidetakse ja see toimib.

"Me oleme üksmeelel, et kõik pooled täidavad endale võetud kohustusi," ütles Mogherini ÜRO-s ajakirjanikele.

Mogherini kordas oma juba paar päeva varem tehtud avaldust, et leppetingimusi pole vajadust üle vaadata.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles neljapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi "odavad, inetud, rumalad ja tegelikkusele mittevastavad" märkused ÜRO Peaassambleel on märk meeleheitest.

Trump nimetas teisipäeval esmakordselt assambleel esinedes Iraani "korrumpeerunud diktatuuriks" ja "mõrvarlikuks režiimiks" ning ütles, et USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumalepe teeb Ühendriikidele häbi.

Khamenei sõnul ei tulene seesugune hinnang võimust ja tugevusest, vaid "vihast, meeleheitest ja nõrkusest".