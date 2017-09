Bali saarel evakueeriti vulkaanipurske kartuses inimesi

Viimasel nädalal on üha rohkem märke peatsest vulkaanipurskest, kuid täpset ajahetke on võimatu ennustada. Võimud on andnud käsu evakueerida kõik inimesed tulemäest 9-12 kilomeetri raadiuses.

Agung on 3031 meetrit kõrge ja asub Bali idaosas. Viimati purskas vulkaan 1963. aastal, mil surma sai umbes 1100 inimest.

Võimalik vulkaanipurse pole esialgu mõjutanud turismi, sest Agung jääb peamistest turismipiirkondadest umbes 50 kilomeetri kaugusele. Indoneesias on rohkem kui 120 aktiivset vulkaani.