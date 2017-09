Iraan katsetas USA kiuste uut keskmaaraketti

Iraani riigitelevisioon kandis üle uue Khoramshahr raketi stardi, mida demonstreeriti avalikkusele esmalt eile Teheranis toimunud kõrgetasemelisel sõjaväeparaadil. Raketi tippu oli kinnitatud lennu jäädvustamiseks ka kaamera.

Teleülekandes raketi võimaliku katsetamise kuupäeva ei mainitud, kuid ametnikud teatasid eile, et start toimub peagi.

Khoramshahri lennuraadius on 2000 kilomeetrit.

Khoramshahr-tüüpi rakett. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/Scanpix.

Eelnevad Iraani raketikatsetused on toonud kaasa Washingtoni sanktsioonid ja süüdistused Teheraniga sõlmitud tuumaleppe rikkumises.

President Donald Trump aga on ähvardanud Iraani tuumaleppest loobuda, öeldes, et see pole piisavalt tõhus.

President peaks 15. oktoobril Kongressi ees ette kandma, kas ta peab Iraani käitumist tuumaleppele vastavaks. Eitava hinnangu korral võivad kaasneda täiendavad USA sanktsioonid ja võimalik, et ka leppe kokkuvarisemine.

Trump teatas kolmapäeval, et on oma otsuse teinud, kuid ei avalikusta seda veel.