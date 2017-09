Kalašnikovi mälestusmärgil ilutseb natside automaat

Vene Sõjaajaloo Selts teatas eile, et eemaldavad solvava osa skulptuurist. Nimelt on internetis korduvalt mainitud, et skulptuuril kujutatud Kalašnikov meenutab väga hoopis Saksamaal Teise maailmasõja ajal toodetud automaatrelva StG44.

Nõukogude kuulsa relvaarendaja Kalašnikovi auks 19. septembril avatud skulptuur õnnistati sisse püha veega ning avamisel osales esinduslik sõjaväelaste auvalve.

Kalašnikovi monumendi avamine. Foto: Valeri Šarifulin/TASS/Scanpix.

Kaks päeva hiljem hakkasid ilmnema teated, et skulptuuri tagaosal kujutatud relvade seas on üks, mis ei peaks seal ilmselt olema: sakslaste Sturmgewehr 44, mis arvatakse olevat mõjutanud ka Kalašnikovi arendamist.

Skulptuurilt eemaldatud bareljeef. Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/SCANPIX.

Neljapäeval märkas viga ka ajaloolane Juri Pašolok, kas kirjutas Facebookis: «Ärge tulge ütlema, et nad tegid seda kogemata. Selle eest tuleks anda ihunuhtlust, valusalt ja rahva ees. Need on paganama laps-skulptorid!»