Viis poliitikut, kes geograafiaga mööda panid

Trump mainis Nambiat kahel korral Aafrika liidritega New Yorgis lõunatades. Väidetavalt teeb riigi tervishoiusüsteem suuri edusamme. «Nambia tervishoiusüsteem on üha enam isemajandav,» teatas Trump. Paraku sellist edukat riiki siiski ei eksisteeri.

Kuid Trump ei ole ainus poliitik ega Ühendriikide riigipea, kes on avalikult geograafiaga mööda pannud.

Boris Johnson. Foto: Chris J Ratcliffe / AFP/ Scanpix.

Suurbritannia välisminister Boris Johnson suutis näiteks kõneleda Aafrikast kui eraldi riigist. Konservatiivide eelmise aasta parteikonverentsil teatas Johnson: «Oodatav eluiga on Aafrikas hämmastavalt tõusnud ning see riik on sisenenud globaalsesse majandussüsteemi.»

Aafrika on loomulikult maailmajagu ning Aafrika Liitu kuulub 55 riiki.

2007. aastal ajas George W. Bush segamini Austria ja Austraalia, rääkides Austraalia peaministriga Iraagis teenivate Austria vägede külastamisest.

Austrial paraku ei olnud sõjaväelasi Lähis-Idas. Küll aga oli seal ligi 1500 Austraalia sõjaväelast.

2004. aastal osales toonane Itaalia peaminister Silvio Berlusconi koos Sloveenia toonase

Silvio Berlusconi. Foto: REMO CASILLI/REUTERS/SCANPIX.

valitsusjuhi Anton Ropiga pressikonverentsil Roomas.

Ajakirjanikega kõneledes avaldas Berlusconi rõõmu viibida ühes ruumis Slovakkia peaministriga.

Häbi pärast maa alla vajunud Sloveenia delegatsioon palus ajakirjanikel eksitust mitte mainida.

Kuid Berlusconi ei ole ainus, kes on suutnud kaht riiki segamini ajada. Sellega on hakkama saanud ka George Bush.

Slovakkia ja Sloveenia satuvad väidetavalt nii tihti vahetusse, et nende maade diplomaadid kohtuvad regulaarselt, et vale adressaadiga kirjasid vahetada.

Witold Waszczykowski. Foto: Peter Kohalmi/AFP/Scanpix.

Poola peaminister Witold Waszczykowski üritas sel aastal aga ÜRO Julgeolekunõukogus riigile ajutise esinduse jaoks diplomaatilist lobitööd teha.

Et oma pingutusi illustreerida, sõnas Waszczykowski, et on kohtunud umbes 20 riigi ametnikega, nende hulgas ka esimest korda diplomaatidega mõnelt Kariibi mere saarelt nagu Belize või San Escobar.

Kahjuks San Escobari nimelist riiki aga ei eksisteeri. Välisministeerium põhjendas Waszczykowski eksimust sellega, et viimane pidas silmas hoopis Saint Kitts ja Nevist, mille nimi kõlab hispaania keeles San Crisóbal y Nieves.

Internetikasutajad seda seletust aga ei uskunud ning pakkusid välja San Escobarile suurepärase PR kampaania, muuseas ka viisavabaduse Poolaga.