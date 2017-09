Põhja-Korea maavärinas kahtlustatakse uut tuumakatsetust

Seismoloogiateenistuse andmetel oli maavärin väga pindmine, mis tähendab, et arvatavasti oli tegemist plahvatusega.

Maavärina epitsenter oli enamvähem samas kohas, kus 3. septembri maavärin, mille põhjustas tuumakatsetus, ütles Xinhua.

Maa-alustest tõugetest teatas ka Lõuna-Korea meteoroloogiaamet, kuid nende hinnangul olid selle põhjused looduslikud.

Souli meteoroloogiaameti esindaja ütles, et maavärina kese oli Põhja-Korea kirdeosas Kilju ümbruses. Tema sõnul on kindel, et maavärinat ei põhjustanud plahvatus.

Kilju lähedal viis Põhja-Korea 3. septembril läbi kuuenda ja seni võimsaima tuumakatsetuse, väidetavalt katsetati vesinikupommi.