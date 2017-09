May nõuab EL-ist lahkumise järel kaheaastast üleminekuperioodi

May rõhutas, et Ühendkuningriik soovib säilitada tihedad sidemed EL-iga ja kavatseb austada oma kohustusi bloki praeguse eelarve ees.

Ta lisas, et EL-ist lahkumisele 2019. aasta märtsis peaks järgnema kaheaastane üleminekuperiood, mille vältel peaks Ühendkuningriigil olema endiselt juurdepääs EL-i ühisturule.

EL-i liidrid tervitasid May kõne konstruktiivset tooni, kuid nõudsid rohkem üksikasju.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles, et enam on selgust vaja kolmes suures küsimuses: Brexitist mõjutatud Euroopa kodanike õigused, kui suure summa peab London maksma, et täita oma kohustused EL-i ees ning milliseks kujuneb Põhja-Iirimaa ja EL-i liikmesriigi Iirimaa piiri staatus.

«Kuni nendes kolmes punktis pole selgust, ei saa me ka ülejäänuga edasi liikuda,» ütles ta.

Läbirääkimiste neljas voor algab esmaspäeval Brüsselis.

May valitsusele andis hoobi rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's, teatades eile, et langetas Suurbritannia krediidireitingu tasemelt Aa1 tasemele Aa2.

Agentuur tõi põhjusena välja muu hulgas majandusliku ebakindluse seoses keeruliste Brexiti-kõnelustega.

Otsus langetati juba enne May kõnet, kuid reitinguagentuuri juht Alastair Wilson ütles täna, et kõnes ei olnud midagi, mis oleks neid otsust muutma sundinud.