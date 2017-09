Rajoy soovitas katalaanidel tunnistada, et referendumit ei toimu

Võimude jõuvõtted andsid referendumi korraldajatele lõppeval nädalal tõsise löögi.

«Oleks mõistlik, arukas ja demokraatlik peatuda ja öelda, et ei tule referendumit. Nad teavad, et seda ei juhtu,» lausus Rajoy oma konservatiivse Rahvapartei liikmetele Baleaari saartel toimunud üritusel.

Madrid on kasutanud kogu enda käsutuses olevat õiguslikku arsenali, et takistada iseseisvuse küsimuses lõhenenud piirkonda 1. oktoobril rahvahääletust korraldamast.

Kataloonia liidrid on samas öelnud, et on võtnud kindlalt nõuks referendum läbi viia, kuigi on tunnistanud, et võimud on selle kohalikke ametnikke vahistades ja 10 miljonit hääletussedelit konfiskeerides tublisti keerulisemaks teinud.

Referendumit korraldava meeskonna võtmeliikmeid süüdistatakse allumatuses, riigi raha raiskamises ja ametiseisundi kuritarvitamises ning nende suhtes on algatatud juurdlus.

Prokuratuur kaalub ühtlasi, kas süüdistada mässule kihutamises Barcelonas kolmapäeval toimunud protesti liidreid.

Madrid on karmistanud kontrolli piirkonna rahaasjade üle ning põhiseaduskohus trahvis referendumi korraldajaid 6000 kuni 12 000 euroga päevas, kuni nad oma tegevuse peatavad.

See puudutab ka referendumiks loodud valimisnõukogu, mille piirkonna valitsus seejärel kiirelt laiali saatis.

Survet veelgi suurendades teatas Hispaania siseministeerium laupäeval, et koordineerib Kataloonias kõigi politseijõudude operatsioone, mis on seotud keelatud referendumi peatamisega.

See puudutab ka regionaalset politseid Mossos d'Esquadrat, mida tavaliselt juhib otse Joaquim Forni juhitav Kataloonia siseasjade osakond. Forni sõnul ei kavatse nad nõustuda katsega nende jõudude juhtimist üle võtta.

Siiski postitas Kataloonia president Carles Puigdemont laupäeval uue viite veebilehele, kus on kirjas kohad, kus katalaanid hääletada saavad. Kõik eelnevad taolised saidid on keskvõim maha võtnud.

Samal ajal jätkuvad Barcelonas protestid.

Barcelona ülikooli ees kesklinnas avaldavad endiselt meelt kümned tudengid, kuid teised tänavakogunemised on praeguseks laiali aetud.

Kuigi küsitlused näitavad iseseisvuse osas katalaanide seas sügavat lõhet, soovib suur enamus neist seaduslikku referendumit, et küsimus lahenduse saaks.

Keskvõimu jõuliste sammude järel on Kataloonia vastasseisus Madridiga ühtsem kui kunagi varem.

«Ühiskondlik pahameel on loksunud kaugemale kui vaid iseseisvusliikumine ning laienenud ametiühingutele, kõrgkoolide rektoreile, ametiühendustele ja märgilistele institutsioonidele nagu näiteks [jalgpalliklubi] FC Barcelona,» kirjutas juhtkirjas Kataloonia päevaleht El Periódico de Catalunya, mis seisab vastu regiooni iseseisvuspüüetele.

Nende igipõline rivaal La Vanguardia nõustus oma konkurendiga, kirjutades juhtkirjas, et «paljud kodanikud, kel puudub igasugune seos suveräänsusliikumistega, tunnevad sügavat tülgastust».

«1. oktoobri referendumi logistika on sisuliselt lammutatud, ent kodanike rahulolematus on tohutu,» märkis La Vanguardia, mis samuti vastustab iseseisvuspüüdlusi. Leht lisas, et olukord oleks märksa teisem, kui keskvõim oleks referendumi takistamiseks kasutatud meetmetele lisaks pakkunud siirast võimalust poliitiliseks dialoogiks.

Kuid alates Rajoy võimuletulekust 2011. aasta detsembris on keskvõimul dialoog Katalooniaga puudunud.

Absoluutse parlamendienamuse toetusega Rajoyl ei olnud eelnevalt oma eelkäijatest seega vajadust katalaani seadusandjate häältega arvestada. Selle asemel keskendus ta Hispaania väljatoomisele sügavast majanduskriisist ega olnud valmis arutama Kataloonia nõudmiste üle saada suuremat eelarvevabadust.