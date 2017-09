USA pommitajad näitasid Põhja-Korea lähistel sõjalist jõudu

Ametkonna pressiesindaja Dana White’i sõnul tahtis USA selle sammuga näidata, et president Donald Trumpil on «palju sõjalisi võimalusi mistahes ohu tõrjumiseks», vahendas BBC.

«Tegemist on demilitariseeritud tsoonist kõige põhjapoolsema piirkonnaga, kuhu USA hävitaja või pommitaja on Põhja-Korea rannikul 21. sajandil lennanud ning rõhutab, kui tõsiselt me (Põhja-Korea) hoolimatusse käitumisse suhtume,» lisas White.

USA avaldus tuli vahetult enne Põhja-Korea välisministri sõnavõttu ÜRO Peaassambleel.

Viimastel päevadel on Washingtoni ja Pyongyangi vaheline sõnasõda läinud eriti teravaks. President Trump teatas teisipäeval ÜRO-s, et ta võib Põhja-Korea täielikult hävitada, juhul kui USA peaks ennast või oma liitlasi kaitsma.