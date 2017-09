USA presidendi sõnul pole Iraani tuumaleppest kuigipalju järel

"Iraan katsetas just ballistilist raketti, mis on võimeline Iisraeli jõudma. Nad töötavad ühtlasi koos Põhja-Koreaga. Pole kuigipalju lepet meil enam," kirjutas Trump suhtlusvõrgustikus Twitter.

Iraan teatas laupäeval uue keskmaaraketi edukast katsetamisest, trotsides nii USA ähvardust taanduda tuumaleppest Teheraniga.

Riigitelevisioon edastas lõigu esmakordselt reedesel sõjaväeparaadil demonstreeritud raketi Khoramshahr stardist. Katsetuse kuupäeva ei täpsustatud.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov lükkas sel nädalal tagasi idee Iraani tuumaläbirääkimiste taasavamisest ja märkis, et USA muresid seoses Teheraniga saab lahendada ka leppeväliselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Federica Mogherini ütles, et kõik Iraani tuumaleppega seotud riigid on veendumusel, et seda täidetakse ja see toimib.

Iraani kõrgeim juht ajatolla Ali Khamenei ütles neljapäeval, et USA presidendi Donald Trumpi "odavad, inetud, rumalad ja tegelikkusele mittevastavad" märkused ÜRO Peaassambleel on märk meeleheitest.

Trump nimetas teisipäeval esmakordselt assambleel esinedes Iraani "korrumpeerunud diktatuuriks" ja "mõrvarlikuks režiimiks" ning ütles, et USA ja teiste suurriikidega sõlmitud tuumalepe teeb Ühendriikidele häbi.