AJAPEEGEL. Kuidas tagasihoidlik venelane maailmalõpu ära hoidis

Maikuus 77-aastasena surnud Petrov kirjeldas 1983. aasta 26. septembrit, mille kolonelleitnandi auastmes venelane võttis vastu Moskva lähedases salajases punkris nimega Serpuhhov-15.

Petrov oli toona 44-aastane. Tema ülesanne oli hoida silm peal süsteemil nimega Oko, mis pidi andma algava tuumarünnaku kohta eelhoiatuse. Kui raketid on startinud, näitas süsteem neid radariekraanil.

Nagu Petrov neli aastat tagasi BBC-le antud intervjuus jutustas, just säärase hetke tunnistajaks ta sattuski. Protokolli järgi oli venelase kohus teatada igast vahejuhtumist oma ülemustele. «Ei olnud mingit reeglit selle kohta, kui kaua me tohtisime enne rünnakust teatamist mõelda,» rääkis Petrov. «Kuid me teadsime, et iga sekund ootamist võttis ära hinnalist aega – et Nõukogude Liidu sõjalist ja poliitilist juhtkonda tuleb informeerida ilma viivituseta.»

Kõik, mida venelane ligi kolm aastakümmet tagasi tegema pidanuks, oli tõsta telefonitoru ja ülemusi teavitama. Ent ta ei suutnud end liigutada. «Tundsin, nagu istuksin kuumal praepannil,» lausus Petrov brittide rahvusringhäälingule.

Atlantic kirjeldab stseeni: esimene häire kõlas natuke pärast keskööd. Luuresatelliit tuvastas, et Ameerika Ühendriigid olid just välja tulistanud viis ballistilist raketti, kõik suunaga Nõukogude Liidu poole. Elektroonilised kaardid välkusid ja sireenid karjusid.

«Nägin, et kõik vaatasid minu poole,» rääkis ta Mirrorile. «Mõned pöörasid pea minu poole. Mõned olid püsti. Tundsin üllatust ja paanikalähedast tunnet.» Oma kaasvõitlejatele punkris andis Petrov korralduse rahu säilitada ja toimuvat ignoreerida.

Poliitilised pinged rahvusvahelisel areenil olid sel ajal laes ning võimalik üllatusrünnak poleks näinud sugugi ilmvõimatuna. Külm sõda oli haripunktis. Kolm nädalat varem olid venelased tulistanud alla nende õhuruumi eksinud Lõuna-Korea reisilennuki, NATO korraldas vastuseks mitu jõudemonstratsiooni.

Petrov tunnistas aga hiljem: tal oli naljakas kõhutunne. Esiteks oli süsteemi järgi Nõukogude Liidu poole teel kõigest viis raketti – oleks olnud aga tegu tõelise täiemõõdulise rünnakuga, olnuks taevalaotus neid täis. «Ma ei tahtnud eksida. Tegin otsuse ja nii oligi,» rääkis Petrov hiljem ajakirjale Wired.

Venelase eelaimdust süvendas asjaolu, et tal puudus suurem usk kommunistliku riigi eelhoiatussüsteemi, mis olnud tema sõnul üsna jämedakoeline. Nõnda kandiski Petrov toimunust ülemustele ette kui valehäirest ja lootis parimat. Ootus oli pingeline: teinuks kolonelleitnant saatusliku vea, saanuks sellest juba mõne minuti jooksul kuulda. Häving jäi aga saabumata ja Petrov võis hinge tõmmata.

Kui info toimuvast oleks tema juurest edasi liikunud, võinuks ajalugu olla teistsugune. Edasine oleks sel juhul läinud elukutseliste sõjaväelaste kätte, kes olid koolitatud protokolli järgima, mitte küsimusi esitama. «Oleksin ma saatnud oma raporti käsuahelat mööda üles, poleks keegi öelnud selle vastu sõnagi,» rääkis Petrov BBC-le.

Mirror kirjutab, et algselt poleks Petrov pidanud üldse sel ajal tööl olema – ta asendas üht kolleegi. «Ta oli haige või midagi,» meenutas Petrov. «Armeetüübid, kellel on lihtsalt relvad käes, ei mõtle. Nad täidavad käske. Minu relvaks oli mu aju ja see oli suur erinevus.» Vahetult pärast saatuslikku päeva sai Petrov oma kaine mõtlemise eest kiita, kuid seejärel süüdistati teda ennast valehäire tekitamises.

Põhjalikum uurimine jõudis aga tõe jälile: Nõukogude luuresatelliit oli registreerinud pilvedelt peegeldunud päikesekiirguse ning tõlgendas seda mingil põhjusel raketirünnakuna. Kuni Nõukogude Liidu lagunemiseni ei tohtinud Petrov toimunist kellelegi kõssata, isegi oma naisele mitte. Hiljem sai venelane ÜRO-lt auraha, tema läbielamiste põhjal vändati ka film.

Petrovi maikuine surm jõudis nüüd avalikkusse juhuse läbi. Saksa filmirežissöör Karl Schumacher, kes venelast varemgi maailmale tutvustanud, tahtis talle 7. septembril – Petrovi sünnipäeval – helistada. Telefonile vastas hoopis Petrov seeniori poeg Dmitri, kes teatas: isa lahkus maisest elust juba mõnda aega tagasi. Sakslane pani uudise üles internetti ja sealt korjas selle omakorda üles meedia.

Tagantjärele on analüütikud korduvalt mõtisklenud selle üle, kas Petrov päästis ainuisikuliselt maailma tuumakatastroofist või oleks ka ilma tema sekkumiseta suudetud sõda ära hoida.

Erruläinuna Moskva lähedal kortermajas elanud Petrov ise suhtus oma rolli tagasihoidlikult. Tema sõnul olid võimalused õige või vale otsuse langetamise vahel täpselt võrdsed.

Ehk nagu on sõnastanud rohkem kui üks väljaanne: Petrov hoidis ära tuumasõja, tehes selleks sõna otseses mõttes mitte kui midagi. «See oli mu töö. Aga neil vedas, et sel öösel olin mina vahetuses,» lausus venelane Atlanticule.