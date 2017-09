Parempopulistid oleks valmis Baierimaast loobuma

Laupäevahommikusel kohtumisel AfD Berliini pressiesindaja Ronald Gläseriga andis erakonna kõneisik ülevaate AfD vaadetest ning fookusest valimiste eel. Kohtumine andis aimu, miks vaatab suur osa sakslastest parempopulistidele viltu, aga ka sellest, miks osa rahvast näeb just neid alternatiivina suurparteidele.

Kuigi AfD ei mahu klassikalise definitsiooni järgi vaid ühele teemale keskenduva partei raamidesse, mängib neile keskset rolli immigratsioon, mis AfD jaoks on tihedalt seotud paljude Saksamaa probleemidega. Üks näide on majandus.

Berliinis kandideeriva ja pikaaegse militaarkogemusega Saksamaa relvajõudude oobersti ehk kolonelleitnandi auastmega Georg Pazderski sõnul on Saksamaa viimase kolme aastaga vastu võtnud 1,7 miljonit põgenikku ja sel on väga negatiivne mõju Saksamaa majandusele. «Me teame, et miljon põgenikku läheb Saksamaale aastas maksma 50 miljardit eurot,» lausus Pazderski Postimehele.

AfD on partei, mis toetab sõbralikumaid suhteid Venemaaga ning Liidupäeva valimistel üks erakonna juhtivkandidaate olnud Alexander Gauland ütles avalikult välja, et ei toeta sanktsioonide kehtestamist Venemaale seoses Krimmi annekteerimisega.

Sama seisukohta peegeldas ka pressiesindaja Gläser, kelle sõnul paistab Venemaa Krimmi konflikti puhul küll agressorina, aga tuleb arvestada, et Krimmi elanikest on 80–90 protsenti venelased. «See, mis Putin tegi, on mõnes mõttes kuritegu, aga (Krimmi) elanikud oleks ilmselt ka ilma Venemaa okupatsioonita hääletanud selle poolt, et olla Venemaa osa.»

Tema hinnangul peab toetama Krimmi elanike soovi oma tuleviku üle otsustada. Gläser on samal meelel ka Kataloonia iseseisvuspüüdluste osas. Tema seisukoht on sama mis Krimmi küsimuses: katalaanidel peab olema võimalus oma tulevik ise määrata.

Mõningase kõhkluse tekitas Gläserile Poola ajakirjaniku hüpoteetiline küsimus: kas AfD toetaks seda, kui Saksamaa territooriumi poolest suurim liidumaa, riigis majandusnäitajatelt suuruselt teisel kohal olev Baierimaa otsustaks ühel hetkel Saksamaast lahku lüüa ja sooviks saada iseseisvaks riigiks?

Pika kõhklemise järel ütles Gläser: «No kui nad niimoodi otsustaksid, siis jah.» Gläser täpsustas, et rahval peab olema võimalus enesemääratluseks ja ütles, et toetaks ka Saksimaa liidumaa lahkumist, kui nad niimoodi otsustaksid. «Kui Kataloonia ja Kosovo inimestel on võimalus enesemääratluseks, siis peaks see olema võimalik ka Baierimaa elanikel.»

Populaarsust võidab AfD sellega, et ollakse mitmes küsimuses ainus partei, kes toetab teistest täielikult erinevat lähenemist. Võib arvata, et julgus erineda sümpatiseerib valijatele ja on üks põhjusi, miks AfD toetus on kasvanud.

Gläser selgitas: «Me oleme ainus partei, mis ei usu inimese põhjustatud kliimasoojenemist, me oleme ainus partei, mis seisab traditsioonilise perekonna eest, me oleme ainsad, kes ei taha kõiki tuumajaamu kinni panna. Me oleme ka ainsad, kes on diiselmootoriga autode keelustamise vastu.»

Samas on AfD jätnud tähelepanuta pensioniküsimuse, mis oli suurparteidel äsja lõppenud valimiskampaania jooksul ülimalt olulisel kohal. «Parteil ei ole selle suhtes praegu ametlikku seisukohta,» lausus Gläser. «Inimesed peavad enda eest ise hoolitsema. Kümne aasta pärast ei suuda riik sedavõrd kõrgeid pensione maksta,» täpsustas ta.

Hirmus, et AfD võib Liidupäeva jõuda, otsustati muuta parlamendi pikka traditsiooni, mille järgi peab uue Liidupäeva koosseisu ees esimese kõne vanim rahvasaadik, kes juhib kuni Liidupäeva presidendi valimiseni ka parlamendi tööd.

Eeldati, et vanimaks liikmeks tõuseb 77-aastane AfD liige Wilhelm von Gottberg, kes on muu hulgas varem öelnud, et holokaust on efektiivne instrument, mille abil Saksamaad ja riigi ajalugu kriminaalsena näidata.

Traditsioon saigi spiiker Norbert Lammerti eesvedamisel muudetud ning nüüd peab avakõne vanima liikme asemel hoopis kõige kauem järjest parlamendiliikmena töötanud isik, kes on 75-aastane Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liige Wolfgang Schäuble.