Saksa sotsiaaldemokraate tabas häving

Hoferi hinnangul peaks kõigi Saksamaa erakondade suurim eesmärk olema just paremäärmuslaste poliitikaga toimetulek ning tolerantse Saksamaa säilitamine.

«See on väga ohtlik olukord. AfD teeskleb, et nad on demokraatlik erakond, kui nad seda tegelikult pole,» lausus Hofer. Samuti nägi ta väga suuri sarnasusi AfD ning natsipartei strateegiate vahel, pidades silmas just seda, kuidas ka AfD üritab rahvusvähemusi Saksamaa probleemides süüdistada. «Nad on kavalad populistid,» sõnas Hofer.

Paljude Saksamaa valijate silmis oli suur küsimus enne valimispäeva see, kas usaldada arvamusküsitlusi, eeldada Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) võitu ja hääletada mõne väiksema partei poolt, sest see esindab paremini tema isiklikke huvisid, või anda oma hääl suurtele erakondadele, et tagada riigis stabiilsus.

Seda kinnitas Berliini kesklinnas Alexanderplatzil ka valija Andrea, kes hääletas juba eile varahommikul. Kuigi Andrea ei tahtnud täpselt öelda, milline erakond tema hääle sai, ütles ta, et tegu oli ühega väiksematest parlamenti pürgivatest erakondadest. Samas otsustas Andrea oma hääle n-ö poolitada, mis tähendab, et ta hääletas küll väiksema erakonna poolt, aga oma piirkonnas andis hääle teise erakonna esindajale, kelle tegevus talle meeldinud on.

Andrea hinnangul hoiavad sakslased oma poliitilise eelistuse salajas: kui ta küsis näiteks oma posti teel hääletanud sõbralt, kelle poolt too hääletab, ei saanud ta otsest vastust.

Loomulikult toimusid eile õhtul ka kõigi erakondade valimispeod, kus olenevalt lõpptulemusest üheskoos rõõmustati või kurvastati. Erakondade liikmed võtsid koos vastu kohaliku aja järgi eile kell 18 (Eestis kl 19) teatavaks tehtud esimesed valimistulemused, mis määrasid valimispeo meeleolu kogu õhtuks.

Postimees viibis Saksamaa Sotsiaaldemokraatliku Partei (SPD) valimispeol, mis toimus erakonna peakontoris, endise Lääne-Saksamaa kantsleri Willy Brandti järgi nimetatud majas.

Sotsiaaldemokraatide valimispidu Willy Brandt Hausis meelitas kohale suure rahvahulga. Juba tund aega enne valimistulemuste avalikustamist olid ruumid tihedalt rahvast täis ja õhk ootusärevusest paks. Alumise korruse keskele oli püstitatud lava, mis oli pandud valmis kantslerikandidaat Martin Schulzi pöördumiseks.

Pärast lävepakuküsitluste tulemuste avalikustamist ja valimisjaoskondade sulgemist langes tuju muidu lootusrikkalt sumisenud hoones mitme kraadi võrra. Vaid mõni tund enne tulemuste avalikustamist informeeriti erakondade juhtivaid poliitikuid sellest, mida oodata võib.

Pool tundi enne lävepakuküsitluste tulemuste saabumist ütles parteiga seotud, anonüümseks jääda soovinud allikas Postimehele, et SPD on valimistel esialgsete andmete kohaselt kaotanud, olles saavutanud vaid 20-protsendilise toetuse, ning paremäärmuslik AfD ületas kõiki ootusi ja sai kuni 15 protsenti häältest.

Kui see info täpselt kell 18 SPD peakontoris valimispeole kogunenutele edastati, oli selge, et kuigi veel aasta alguses oli niinimetatud Schulzi-efekti abil loodetud jõuda valimisvõiduni, näitas tegelikkus midagi muud. Kui CDU oodatust väiksema toetusprotsendi avalikustamise peale rahvas eriti ei reageerinud, käis kohale tulnud inimeste hulgast läbi kohkumusohe, kui teatati karm tõde: «SPD – 20 protsenti.» Nördimust väljendati ka AfD oodatust suurema toetuse peale. Ootusärevus oli asendunud pettumusega.