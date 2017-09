Merkeli valitsemisaeg jätkub

Merkeli kristlikud demokraadid (CDU) saavutasid Saksamaa üldvalimistel ülekaaluka võidu ja jäävad võimule, selgus eile õhtul avaldatud esimeste lävepakuküsitluste põhjal.

CDU-le koalitsioonipartneriks olnud sotsiaaldemokraadid (SPD) teatasid, et otsustavad jääda opositsiooni, ega lähe Merkeliga uuesti valitsusse, kahandades seega võimalike koalitsioonipartnerite ringi. «Me võtame opositsiooni mandaadi,» ütles SPD asejuht Manuela Schwesig.

Saksa rahvusringhäälingu ZDFi andmetel näitavad küsitlused, et Merkeli juhitud Kristlik-Demokraatlik Liit ja selle sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalne Liit (CSU) said 33,5 protsenti häältest. Sotsiaaldemokraatide (SPD) tulemuseks jäi aga vaid 20,9 protsenti, mis on erakonna halvim valimistulemus pärast Teist maailmasõda.

Kolmandaks tulid 13,2 protsendiga esmakordselt parlamenti pääsenud immigratsioonivastase platvormiga Alternatiiv Saksamaale (AfD).

CDU valimispeol kõnelenud Merkel teatas pärast lävepakuküsitluste tulemuste avaldamist, et kavatseb tähelepanelikumalt kuulata AfD valijate muresid ja hirme ning püüab nad taas oma paati meelitada. Merkeli meenutas oma toetajatele, et ees seisab katsumusterohke valitsemisperiood, kuid avaldas pettumust toetusarvu osas. «Me ei pea siin keerutama hakkama, lootsime paremat tulemust,» sõnas kantsler «Angie!» skandeerivatele toetajatele.

Neljandaks jäid 9,9 protsendiga liberaalid ehk Vaba Demokraatlik Partei (FDP). Liberaalide jaoks tähendab see olulist comeback’i, sest naastakse parlamenti. Erakond oli Merkeli koalitsioonipartner 2009.–2013. aastani, kuid jäi sellele järgnenud valimistel parlamendist välja.

Rohelisi toetas 9,4 protsenti ja Vasakpartei Die Linke kogus 9 protsenti häältest.

Lävepakuküsitluste põhjal saaks CDU parlamendis seega 217, SPD 134, AfD 88, FDP 70, rohelised 62 ja Vasakpartei 60 kohta.

Koalitsioonikõnelused tõotavad tulla keerulised, sest CDU-CSU blokil ei jagu valitsuse iseseisvaks moodustamiseks parlamendikohti ning peavoolu erakonnad on välistanud koostöö AfDga.

Kui erakond lubadusest kinni peab, siis jääb Merkelil valitsuse moodustamisel sisuliselt vaid üks variant – nn Jamaica koalitsioon FDP ja rohelistega, mida pole Saksa poliitajaloos föderaaltasandil varem proovitud.