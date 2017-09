Le Pen, Wilders tervitasid AfD edu Saksa valimistel

"Braavo meie AfD liitlastele ajaloolise tulemuse puhul," ütles Prantsuse presidendivalimistel Emmanuel Macronile nelja kuu eest kaotanud Le Pen Twitteris.

AfD kogus parlamendivalimistel 13 protsendi suuruse toetuse. Partei on "Euroopa rahvaste taasärkamise uueks sümboliks", sõnas Le Pen.

Samuti õnnitles AfD-d ka Hollandi Vabaduspartei (PVV) liider Wilders.

"Õnnitlen @Frauke Petryt (AfD esinaist) ja @AfD-d," ütles Wilders.

"PVV on Hollandis number kaks, FN on number kaks Prantsusmaal, (paremäärmuslik Vabaduspartei) FPOe on teisel kohal Austrias, AfD on kolmas Saksamaal. Sõnum on selge. Me ei ole islamimaad," ütles Wilders.