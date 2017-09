Ameerika kirikutulistamises hukkus inimene

Ründaja avas Nashville`i linnas kiriku parklas tule hetkel, mil teenistus oli lõppemas. Surma sai üks naine. Seejärel sisenes ta kirikusse ja jätkas tulistamist, haavates kolme meest ja kolme naist.

Gunman opens fire at Church of Christ Burnette Chapel on Pin Hook Road. 1 woman dead in parking lot...6 other innocents shot... pic.twitter.com/yuwjfGPjXs