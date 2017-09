Kuidas Lätit imikute eest kaitsta?

Eelmisel neljapäeval hääletas seim «mittekodanike» juurde tootmise poolt.

Mittekodanike staatust ja nn halle passe hakati andma 1990. aastatel pärast Läti iseseisvuste taastamist. Toonaste seaduste järgi on mittekodanik isik, kes oli varem Nõukogude Liidu kodanik, kuid kel nüüd pole enam ühegi riigi kodakondsust. Tol ajal tundus see seadus vajalik ja loogiline, kuid aeg-ajalt on poliitikutel ja aktivistidel kombeks tõstatada küsimus, kas see õigustab end ka tänapäeval.

Mõned vaatlejad on märkinud, et presidendi esimene ametiaeg läheneb lõpule ning sel aastal juba teist korda mittekodanikest laste küsimuse tõstatamine võib olla seotud Vējonise püüdega jätta jälg Läti poliitika ajalukku.

Praegu loetakse kodakondsuseta isikute lapsi automaatselt mittekodanikeks, kui vanemad just vastavat ankeeti ei täida ja lapsele kodakondsust ei taotle. President soovib seda muuta ja pakkuda igale lapsele automaatselt Läti kodakondsust, kuna niimoodi saaks Läti vältida uute mittekodanike tootmist. Tasub märkida, et see arutelu puudutab vaid väikest osa rahvastikust: aastas sünnib umbes 50 last, kes saab mittekodaniku passi.

Eelmisel neljapäeval tõstatati küsimus seimis, kuigi oli selge, et poliitikud isegi ei kaalu presidendi soovi täitmist. Läti Rahvuslik Liit, üks kolmest valitsusparteist, on apelleerinud koalitsioonileppele (dokument, mille koalitsiooniparteid valitsust moodustades allkirjastavad) ning öelnud, et kasutavad ettepaneku tõrjumiseks oma vetoõigust.

Järgmisel aastal toimuvate parlamendivalimiste lähenedes ei taha poliitikud oma toetajaskonda vihastada. Twitteri kasutajad heitsid aga nalja võimsate Läti kaitsjate üle, kes tõrjuvad imikute rünnakuid.

Saadikute retoorika oli karm. Rahvusliku Liidu liige Edvīns Šnore avaldas isegi kahtlust, et tegu on venelaste vandenõuga. Rahvusliku partei liider Raivis Dzintars arvas aga, et ettepanek on hüppelaud teistele tegevustele, mis võivad Lätit destabiliseerida. Rahvuslasi toetas ka Roheliste ja Talurahva Liit, öeldes, et nemad austavad koalitsioonilepet ja soovivad hoida valitsust stabiilsena.

Presidendi kõneisik Jānis Siksnis teatas neljapäeval, et president kahetseb parlamendi otsust, kuid märkis, et riigipea kavatseb tõstatada küsimuse uuesti pärast järgmise aasta seimi valimisi.

«Tegu on nõukogude aja pärandiga, mis piirab meie võimet edasi liikuda,» teatas riigipea.

Otsust märgati ka Läti piiridest väljapool ning isegi endine Rootsi peaminister Carl Bildt kirjutas Twitteris: «Tundub pehmelt öeldes veider, et tänapäeva Euroopas võivad lapsed sündida kodakondsuseta staatusesse.»

Kodakondsusseaduse muutmise ideed toetas vaid kolmandik parlamentääridest, mis ei peegelda aga sugugi Läti rahva arvamust – avalike uuringute keskuse SKDS andmetel toetavad ettepanekut pooled Läti kodanikest ning vaid üks viiendik oli otseselt vastu.

Opositsioonipartei Südamest Lätile saadik Gunārs Kūtris märkis, et ettepanekut eirates jätkatakse ühiskonnas valitsevate lõhede süvendamist. Valimiste eel on aga selge, et parempoolse Rahvusliku Liidu ja sotsiaaldemokraatliku «Harmoonia» huvides on seda vastandumist valijate häälte näol sisse kasseerida.