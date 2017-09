KOHALIK VAADE. Türgi koolid juhatavad õpilasi Erdoğani rüppe

Erdoğan pidas tõenäoliselt silmas noori türklasi, Yıldırım aga oli Rootsi õppima minnes juba 35. Ent mida siis öelda Erdoğani laste kohta, kellest kõik neli lõpetasid õpingud USAs ja Ühendkuningriigis enne 30. eluaastat?

Põhimõtteliselt see ei loe. Võti Erdoğani süüdistuse mõistmiseks peitub avalduse järgmises punktis, kus ta heitis noortele ette «oma inimestele» ehk Türgi ühiskonnale ülalt alla vaatamist. Tema lapsed on ilmselgelt vabastatud «vabatahtlike spioonide» staatusest, kuid kas nad on puhtad ka ühiskonnale ülalt alla vaatamisest?

Eelmisel nädalal teatas Erdoğan otseintervjuus, et koolide tsentraalsed eksamisüsteemid (TEOG) põhihariduskoolist keskkooli minekuks tuleks keelata. Paar päeva hiljem tühistatigi eksam ilma igasuguse avaliku või parlamendi aruteluta. Igal aastal sooritab seda eksamit üle miljoni õpilase.

Iseenesest ei ole see ootamatu, kuna haridussüsteem on presidendipartei AKP valitsemise ajal suuresti muutunud. Hariduse kvaliteet on alla käinud, kuid teatud liiki koolide, näiteks usukesksete imam hatip’ide ja erakoolide hulk on tõusnud.

Türgis tegutseb haridusministeeriumi viimase aasta andmete kohaselt umbes 53 000 alg-, põhi- ja keskkooli. AKP muutis 2012. aastal haridussüsteemi nii, et esimese kooliastme moodustab nelja aasta pikkune algkool, teise astme neli aastat kestev põhikool ning kolmanda sama ajamahuga keskkool.

Süsteemi hakati nimetama 4+4+4, kuid selle vastuvõtmist saatsid parlamendis rusikavõitlused ja istmeridade vahel lendavad toolid. Võrreldes 2012. aastaga on algkoole vähemaks jäänud, kuid seda võib selgitada vananeva rahvastikuga.

Arvudesse süvenedes tekib aga teine pilt – erakoolide hulk alg- ja põhihariduse tasemel on kasvanud 60 protsenti, imaamide juhitud koolide hulk aga koguni 150 protsenti. Selle tagajärjel on õpilased laias laastus jaotatud rikastele mõeldud erakoolide ja vaestele mõeldud imaamikoolide vahel. Tavaliste üldhariduskoolide hulk on aga kahanenud.

Eksam, mida Erdoğan tühistada tahtis, oli mõeldud selleks, et määrata põhikooli lõpetajate tase, mille alusel nad saaksid hariduse omandamist jätkata. Ilmselgelt ei käi asjad enam nii. Samas ei ole kellelgi aimu, milline uus lävendisüsteem välja hakkab nägema.

Oletagem, et vanematel seisab ees ülesanne tutvustada oma lastele võimalikke variante haridustee jätkamiseks. Türgis tegutseb 11 000 keskharidust võimaldavat õppeasutust, millest 4000 on kutsekoolid, mis õpilasi ülikooli astumiseks ette ei valmista. 3000 on tavakoolid, 2500 erakoolid ja 1500 imaamikoolid.

2012. aastaga võrreldes on keskastme koolide arv jäänud enam-vähem samaks, era- ja imaamikoolide arv on aga tõusnud 200 protsenti. Sisuliselt tähendab see, et rikaste võsukestel on haridustee jätkamisel palju suuremad võimalused, vaesematest peredest lapsed suunatakse aga vargsi imaamikooli.

Usulise kallakuga koolidel on aga veel üks konks. Tavaliselt rahastavad nende tegevust Erdoğani toetusega ühendused, nagu Ensari Fond või TURGEV, mida juhivad Erdoğani poeg ja tütar.

Mõlemad ühendused pakuvad õpilastele peale tavaõppe ka täiendavaid kursusi. 2016. aastal süüdistati üht Ensari Fondi rahastatavas koolitusprogrammis töötavat õpetajat 45 lapse seksuaalses väärkohtlemises või vägistamises. Talle määrati 508 aasta pikkune vanglakaristus, kuid ühelegi juhtumiga seotud Ensari Fondi töötajale süüdistust ei esitatud ning keegi ei astunud ka tagasi.