AfD kantslerikandidaat: Petry peaks erakonnast lahkuma

Tüli näitab süvenevaid erimeelsusi parteis pärast edukat esinemist eilsetel valimistel. Petryt on hakatud viimasel ajal tahaplaanile tõrjuma, kuna ta leiab, et erakond peaks asuma mõõdukamale positsioonile, et jagada võimu, mitte jääda opositsiooni.

AfD üks juhtliikmeid Weidel ütles täna, et Petry käitumine on vastutustundetu ja ta peaks veelgi suurema kahju ärahoidmiseks erakonnast lahkuma.

Petry kandideeris Saksimaa liidumaal. AfD võitis eilsetel üldvalimistel 12,6 protsenti häältest ning pääses 94 kohaga esmakordselt parlamenti, kus kujutab endast kantsler Merkeli kristlike demokraatide ning sotsiaaldemokraatide järel tugevuselt kolmandat jõudu.