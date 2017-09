Välismaa lühid 26.09.2017

Iraak saadab kurdi aladele sõdurid

Iraagi parlament kiitis vastuseks Kurdistani iseseisvusreferendumile heaks vastumeetmed ning nõudis sõdurite saatmist kurdi üksuste hõivatud aladele, mis jäävad Kurdistanile seadusega ette nähtud kolmest provintsist välja. Teiste seas on vaidluse all naftarikas Kirkuki provints ning osa Niineve, Diyala ja Salaheddini provintsist. Osas Kirkuki piirkondades kehtestati liikumiskeeld, mida põhjendati vajadusega tagada elanike julgeolek. Otsus langetati päeval, mil Kurdistanis toimub iseseisvusreferendum. AP/AFP/BNS

Põhja-Korea nimetas Trumpi avaldusi sõjakuulutuseks

Põhja-Korea välisminister nimetas USA presidendi Donald Trumpi hiljutisi sõjakaid avaldusi Pyongyangi aadressil sõjakuulutuseks. «Trump väitis, et meie valitsus ei ole enam pikalt võimul. Nii kuulutas ta meie riigile sõja,» lausus ÜRO Peaassambleel osalenud Ri Yong-ho ajakirjanikele New Yorgis, lisades, et see annab Pyongyangile ÜRO harta järgi täieliku õiguse astuda vastusamme. Ri viitas Trumpi laupäevasele postitusele Twitteris, kus oli öeldud: «Just kuulsin, et Põhja-Korea välisminister räägib ÜROs. Kui ta kordab Väikese Raketimehe mõtteid, ei ole neid kauaks!»