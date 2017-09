Merkeli hädise võidu järel ootavad ees rasked kõnelused

Nüüd seisavad ülejäänud Saksamaa erakonnad silmitsi tõsise küsimusega: kuidas tulla toime paremäärmuslastega parlamendis ja neutraliseerida ohtu, mida AfD endast üldsuse hinnangul Saksamaa demokraatiale ja tolerantsusele kujutab?

Raskesse olukorda panid pühapäevased valimised ka mõlemad suured parteid: kantsler Angela Merkeli kristlikud demokraadid ja Martin Schulzi sotsiaaldemokraadid. Mõlemad kaotasid suure hulga hääli, Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) sai koguni oma kõigi aegade halvima valimistulemuse, pälvides vaid 20,5 protsendi valijate toetuse.

Kuigi Merkeli Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) võitis valimised, on seekordne valimisvõit mõru maiguga. Kõigest 33-protsendilise toetuse saanud ja seega eelmiste valimistega võrreldes 8,6 protsenti kaotanud CDU on nüüd sundseisus. Sisuliselt on neil võimalik valitsus moodustada vaid juhul, kui suudetakse luua niinimetatud Jamaica koalitsioon Vaba Demokraatliku Partei (FDP) ja rohelistega (Die Grünen) või ülimalt ebatõenäoline suurkoalitsioon SPDga.

Kõnelused FDP ja rohelistega ei saa olema sugugi lihtsad ja kuna Merkel vajab ilmtingimata mõlema väikepartei toetust, annab see viimastele võimaluse kantslerit survestada. Kui FDPd nähti juba enne valimisi CDU küllaltki tõenäolise koalitsioonipartnerina, seisab kristlike demokraatide ees hoopis raskem katsumus: veenda rohelisi.

Pühapäeva õhtul roheliste valimispeol ütles üks Euroopa Parlamendi roheliste fraktsiooni juhtidest Ska Keller Postimehele, et tema hinnangul on sama hästi kui võimatu, et roheliste ja FDP koalitsioon sujuvalt toimiks, sest erakonnad on oma vaadetelt lihtsalt liiga erinevad.

Kui koostöö CDUga võiks rohelistele isegi mõeldav olla, siis CDU märkimisväärselt konservatiivsema Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) poliitikaga ei suuda erakond Kelleri sõnul kuidagi leppida.

Kelleriga äravahetamiseni sarnast juttu rääkis ka üks roheliste kahest liidrist Simone Peter. Ka tema sõnul on Jamaica koalitsiooni toimimine erimeelsuste tõttu võimatu.

Oma positsiooni 0,5 protsendi võrra tugevdanud rohelised on vägagi teadlikud, et nende kätes on praegu valitsuskoalitsiooni moodustamise trumbid, ja tundub tõenäolisena, et enne kõneluste algust on võetud karm hoiak just selleks, et panna CDU järeleandmisi tegema.

On ju ka rohelistel olemas konservatiivsem tiib, mille esindaja on näiteks mõjuvõimas Baden-Württembergi liidumaa peaminister Winfried Kretschmann. Kuna konservatiivsematele rohelistele sobiks koalitsioon CDU/CSUga igati hästi, võib oodata ka mõningast parteisisest arveteklaarimist.

Tegelikult on rohelised erakond, kellele oleks valitsusse pääsemine väga suur saavutus ja ühtlasi võimalus, mida käest lasta ei soovita. Viimati kuulusid rohelised valitsuskoalitsiooni aastatel 2002–2005, mil riiki valitseti koos Gerhard Schröderi juhitud SPDga.

On tõsi, et teoreetiliselt võib sündida ka niinimetatud suurkoalitsioon CDU/CSU ja SPD vahel, mis Saksamaad viimased neli aastat valitses. Sellise kombinatsiooniga jätkamise tõenäosus tundub aga kaduvväike.

Pühapäevasel valimispeol, mis pärast lävepakuküsitluste tulemuste avalikustamist sotside jaoks nukraks kiskus, teatas SPD kantslerikandidaat Schulz oma kõnes, et uut suurkoalitsiooni ei sünni. Märkimisväärne osa SPD liikmetest on suurkoalitsiooni taastamise vastu ja üldpildis nähakse sotsiaaldemokraatidele ainsa võimaliku variandina just opositsiooniliidri rolli enda peale võtmist, sest CDUga koalitsioonis jätkamine võiks SPD toetust veelgi vähendada.