ÜRO: Venemaa agendid on sooritanud Krimmis raskeid inimõigusrikkumisi

ÜRO andmeil on inimõiguste olukord annekteeritud poolsaarel Moskva käe all märkimisväärselt halvenenud, teatas ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo (OHCHR).

Amet dokumenteeris raskeid inimõigusrikkumisi, näiteks meelevaldsed vahistamised ja kinnipidamised, tahtevastased kadumaminemised, halb kohtlemine ja piinamine. Lisaks dokumenteeriti vähemalt üks kohtuväline tapmine.

Uurijaid ei lubatud Krimmi territooriumile, mistõttu koostati raport Ukrainas tehtud intervjuude põhjal.

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Zeid Ra'ad Al Hussein kutsus raportis Moskvat austama oma kohustusi okupatsioonivõimuna ning nõudis, et uuritaks kõiki väidetaid piinamisi, röövimisi ja tapmisi, millega on seotud Vene julgeolekujõudude ja Krimmi omakaitsejõudude liikmed. «Inimõiguste rikkujad ja väärkohtlejad tuleb viivitamatult vastutusele võtta, ohvritele tuleb ülekohus heastada,» lisas volinik.

Raporti kohaselt on sajad vangid viidud Krimmist ebaseaduslikult Venemaa vanglatesse, vähemalt kolm kinnipeetut, kes ei saanud vajalikku arstiabi, on surnud.

Raport taunis ka Moskva otsust asendada Ukraina seadused Krimmis Vene seadustega ning sundida inimesi võtma Vene kodakondsust. Raporti kohaselt ähvardab riigiteenistujaid Ukraina kodakondsusest mitteloobumisel vallandamine ning Krimmi elanikud, kes ei kvalifitseeru õiguslikult venelasteks, on muutunud oma kodumaal sisuliselt välismaalasteks.

Need inimesed ei saa omada põllumaad, neil ei ole õigust valida ja olla valitud, nad ei saa registreerida usuühendust, taotleda avaliku ürituse korraldamist, töötada riigiasutuses ega isegi oma autot registreerida, märgib raport. Lisatakse, et samuti on Ukrainakeelne haridus Krimmis sisuliselt lakanud.

Venemaa annekteeris Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare 2014. aastal. Paljud lääneriigid on karistanud Venemaad Krimmi annekteerimise eest sanktsioonidega.