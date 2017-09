Lõuna-Korea kutsus üles pingete leevendamisele Põhja-Koreaga

"On väga tõenäoline, et Põhja-Korea korraldab veelgi provokatsioone. On hädavajalik, et Lõuna-Korea ja USA üritaksid koos ära hoida olukorra edasist pingestumist, sest igasugused juhuslikud kokkupõrked võivad kiiresti kontrolli alt väljuda," hoiatas Lõuna-Korea välisminister Kang Kyung-wha Washingtonis peetud kõnes.

"Regioonis ei tohi tulla uut sõda. Tagajärjed oleksid kohutavad mitte ainult Korea poolsaarele, vaid kogu Kagu-Aasiale ja rahvusvahelisele kogukonnale," jätkas välisminister.

Minister kordas Lõuna-Korea toetust USA juhitud poliitikale, mille eesmärgiks on sundida Pyongyangi tuumaläbirääkimistele.

"Endiselt on ruumi diplomaatiale," märkis Kang.

Valge Maja nimetas esmaspäeval absurdseks Põhja-Korea süüdistusi nagu oleks Ühendriigid viimase sõnasõja ajal riigile sõja kuulutanud.

"Me ei ole Põhja-Koreale sõda kuulutanud ja ausalt öeldes on sellised väited absurdsed," ütles Valge Maja eestkõneleja Sarah Huckabee Sanders.

Põhja-Korea välisminister nimetas USA presidendi Donald Trumpi hiljutisi sõjakaid avaldusi Pyongyangi aadressil sõjakuulutuseks.

"Trump väitis, et meie valitsus ei ole enam pikalt võimul. Nii kuulutas ta meie riigile sõja," lausus ÜRO Peaassambleel osalenud Ri Yong-ho ajakirjanikele New Yorgis.

Tema sõnul annab see Pyongyangile vastavalt ÜRO hartale täieliku õiguse astuda vastusamme, sealhulgas tulistada alla USA strateegilisi pommitajaid, isegi kui need ei sisene Põhja-Korea õhuruumi.