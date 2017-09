Venemaal kahtlustatakse abielupaari kümnete inimeste tapmises

Politsei on vahistanud 35-aastase mehe ja tema naise. Kahtlustatakse, et paar alustas mõrvade ja kannibalismiga juba 1999. aastal ja kokku tapeti 30 inimest.

Paari tegevus sai avalikuks, kui mehe telefon leiti varem sel kuul Krasnodari tänavalt. Telefonis olid fotod, kus mees poseerib naise tükeldatud surnukehaga.

Algselt mees tõrjus süüdistusi ja väitis, et leidis laiba. Hiljem on kahtlusalune tunnistanud, et tappis fotodel olnud naise. Ühtlasi tunnistas mees üles veel ühe 2012. aastal sooritatud mõrva. Politsei on ohvritest tuvastanud seitse.