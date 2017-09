Satelliitpilt: Puerto Rico elab ilma elektrita

Eriti hull on olukord väljaspool pealinna San Juani, kus elektri ja sidekanalite taastamine võib võtta aega nädalaid. Probleeme on ka puhta vee ja ravimitega.

Kuberner Ricado Rossello hoiatas eile piirkonnas puhkenud humanitaarkriisi eest. «Puerto Rico on osa Ameerika Ühendriikidest ja me peame kiiresti tegutsema,» lausus ta CNNile.

Texas & Florida are doing great but Puerto Rico, which was already suffering from broken infrastructure & massive debt, is in deep trouble..