Prantsusmaa vaidleb terrorismiseaduse üle

Macroni pooldajad väidavad, et uus seadus on vajalik, kuna alates 2015 novembrist riigis kehtivat eriolukorda ei saa lõputult uuendada. Viimati tehti seda kuuendat korda tänavu juulis. See tähendab, et alates Alžeeria sõja lõpust on see Prantsusmaa ajaloos pikim eriolukord.

Uue eelnõu järgi kinnistuksid mõned eriolukorraga kaasnevad meetmed üldseadustikku. Võimudele jääks alles õigus otsida läbi kahtlast kinnisvaraomandit, panna kahtlusalused terroristid koduaresti ning sulgeda terrorismiga seotuses kahtlustatavad pühakojad.

Opositsioonilised vabariiklased ja äärmusvasakpoolsed on esitanud seadusparanduseks aga 480 parandusettepanekut. Osade parempoolsete jaoks on eelnõu vastupidiselt liiga nõrk. «See on pehme,» kommenteeris plaani parempopulistliku Rahvusrinde juht Marine Le Pen.