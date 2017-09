Iraak poos üles 42 terroristi

Ministeeriumi teatel viidi surmanuhtlused üleile täide Nasiriyah´ vanglas.

Hukatud olid mõistetud süüdi kuritegudes nagu inimröövid, julgeolekutöötajate mõrvad, pommirünnakud ja muud terrorrünnakud. Tegu on suurima massihukkamisega Iraagis sel aastal. Nasiriyah` on šiiitlik piirkond ja osalt nähakse otsuse taga just soovi tulla vastu kohaliku elanikkonna igatsusele karmimate karistuste järele.

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International mõistis uudise hukka ja nimetas toimunut võikaks jõudemonstratsiooniks Iraagi võimude poolt. Hukkamist olid kutsutud jälgima ka süüaluste ohvrite perekonnad.

«Hoolimata kogu sellest valust mu sees, mis tekkis kahe venna kaotusest enesetapurünnakus – kui ma vaatasin terroristide ülespoomist, tundsin ma kergendust,» ütles Fadhil Abdul Ameeri nimeline pealtvaataja.