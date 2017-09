Ühendriikide suurlinnad muutuvad vägivaldsemaks

Mõrvade ja tapmiste arv kasvas 8,6 protsendi võrra, enamik neist sooritati tulirelvadega. Raskendavatel asjaoludel rünnakuid ja vägistamisi oli rohkem vastavalt 5,1 ja 4,9 protsenti ning rööve 1,2 protsenti.

Suuremates linnades kasvas mõrvade arv 14,8 protsenti. Enam kui 20 protsenti sellest kasvust tuleb Chicago arvelt, kus elab alla protsendi Ühendriikide rahvastikust.

Siiski on kuritegevuse tase kaugel 1990ndatest.

«Kuritegevus on ajalooliselt madalaima taseme lähedal, mõrvad ja vägivald on kasvanud tulenevalt probleemidest mõnes meie riigi suurimas linnas. Samas teised linnad – nagu New York – hoiavad kuritegevuse taseme endiselt madalal,» märkis mõttekoda Brennani Õiguskeskus (Brennan Center of Justice).