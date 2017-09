Põhja-Korea alustas idapiiri kindlustamist

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap teatas täna, et Põhja-Korea on alustanud kaitsevõimekuse, sealhulgas lennukite, koondamist riigi idarannikule pärast seda, kui USA pommitajad nädalavahetusel Korea poolsaare lähedal lendasid.

USA B-1B pommitaja augustis õppustel Lõuna-Koreas. /Young Ho/Sipa USA/Scanpix.

Kinnitamata Yonhapi raporti kohaselt avalikustas USA pommitajate lennutrajektoori tahtlikult, Lõuna-Korea julgeolekuteenistus ei ole neid väiteid kinnitanud.

Ekspertide sõnul Põhja-Korea aga ei suuda ega kavatse rünnata USA pommi- ja hävituslennukeid.

Analüütikute hinnangul on Põhja-Korea välisministri Ri Yong-ho avaldused ja rünnakuid matkiv propagandavideo vastus USA presidendi Donald Trumpi sõjakale retoorikale.

Analüütikute sõnul püüab Põhja-Korea pigem tähelepanu hajutada, et jätkata tööd tuumarelvaprogrammi kallal.

Eile teatas Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho New Yorgis, et USA on kuulutanud Põhja-Koreale sõja ning Pyongyang kavatseb alla tulistada kõik poolsaare läheduses lendavad USA pommitajad, isegi, kui need ei viibi Põhja-Korea õhuruumis.

«Kõik [ÜRO] liikmesriigid ja terve maailm peaks selgelt meeles pidama, et Ühendriigid kuulutasid meie riigi vastu sõja esimesena,» lisas Ri.

Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders lükkas ümber Põhja-Korea välisministri väite, justkui oleks Donald Trump Põhja-Koreale sõja kuulutanud. «Me ei ole Põhja-Koreale sõda kuulutanud ja ausalt öeldes on sellised väited absurdsed,» lausus Sanders.

Vastuseks Põhja-Korea välisministri sõnadele teatas Pentagon, et Pyongyang peaks provokatsioonid lõpetama.

«Kui Põhja-Korea ei lõpeta provokatiivset tegevust, siis me veendume, et president tutvub võimalustega, kuidas Põhja-Koreaga käituda,» ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Robert Manning.

Lõuna-Korea tankid K-1 täna Paju lähedal toimuvatel sõjaväeõppustel. / Ahn Young-joon/AP/Scanpix.

Hiina hoiatas täna, et Korea poolsaare konfliktis ei ole võitjaid.

Peking avaldas lootust, et Washington ja Pyongyang saavad aru, et nende sõnasõda üksnes suurendab konflikti ohtu ja vähendab manööverdamisruumi.