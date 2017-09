Kurdid hääletavad iseseisvuse kasuks, Türgi ähvardab jõuga

Rudaw märkis, et enamiku Iraagi Kurdistani piirkondade kohta andmeid veel ei ole.

Varem teatati keskvalimiskomisjonis, et lõplik tulemus tehakse teatavaks 72 tunni jooksul. Rahvahääletusel osales viimastel andmetel 78 protsenti elanikkonnast.

Samas korraldasid näiteks Arbīli elanikud eile öösel rahvahääletuse puhul juba suured pidustused.

Iraagi Kurdistanis toimus eile iseseisvuse rahvahääletus. Hääletusosakonnad olid avatud ka Bagdadi keskvalitsuse ja kurdide vaidlusalusel alal. Hääletati Kirkūki, Diyālá ja Niineve kubernerkonna kurdi asustusega aladel.

Hääletussedelitele oli neljas keeles – kurdi-sorani, araabia, uus-aramea ja türkmeeni keeles – märgitud küsimus «Kas te olete nõus, et kurdi alad, mis ei ole piirkonna võimude juhtimise all, saaksid iseseisvaks riigiks?».

#KurdistanReferendum: It's time to put a real State of #Kurdistan on the #map (with some uncertain western borders) https://t.co/yoZ8Gi4Nrw pic.twitter.com/72zwwd652X