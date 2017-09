Vene agendid mõjutasid USA avalikkust Facebooki reklaamide abil

Vene agentide Facebooki ostetud reklaamid näitavad head arusaamist Ameerika Ühendriikide ühiskonnas valitsevatest ühiskondlikest lõhedest ja oskust neid oma huvides ära kasutada.

Mõned tellitud reklaamidest propageerisid afroameeriklaste õiguste eest seisvaid gruppe nagu Black Lives Matter, teised jällegi kuulutasid, et need samad rühmitused on üha kasvav poliitiline oht.

Vene mõjukampaania kasutas ära võimalust levitada Facebookis vastakaid sõnumeid, et rõhuda erinevate ühiskonnagruppide eelistustele.

Reklaame paigutati taktikaliselt Facebooki kasutajate klikkimiseelistusi ja Facebooki kasutamise ajalugu arvestades.

Muuhulgas levitati näiteks konservatiivide hulgas reklaami, mis rõhutas mosleminaiste toetust Hillary Clintonile.

Suunatud sõnumid paljastavad Ühendriikide poliitikat õõnestada üritanud kampaania keerukuse, tekitades tõsist muret Facebooki, justiitsministeeriumi ja Kongressi uurijate seas.

«Nende eesmärk oli külvata kaost,» sõnas senaator ja Senati julgeolekukomitee aseesimees Mark R. Warner. «Paljudel juhtudel üritati hoida inimesi hääletamast, mitte ajendada neid valima minema.»

Facebooki uurimismeeskond avastas Vene agentide ostetud reklaamid viimaste nädalate jooksul pärast kuudepikkuseid katseid saada jälile Venemaaga seotud desinformatsioonikampaaniale.

Ettevõtte teatel on tuvastatud vähemalt 100 000 dollari väärtuses reklaame, mille ostmiseks kasutati 470 libakontot.

Facebookis levinud reklaamid tõstatavad murettekitavaid küsimusi sotsiaalmeedivõrgustiku jaoks, mida kasutab igakuiselt kaks miljonit inimest.

Senati uurijad kavatsevad alustada Facebooki reklaamide kallal tööd lähinädalate jooksul, et uurida neid seoses Venemaa püüdega aidata Donald Trumpil presidendivalimised võita.