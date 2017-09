Frauke Petry lubas AfD-st lahkuda

Kuigi Petry ei öelnud ametlikult, et lahkub erakonnast, teatas ta täna Dresdenis, et on ilmselge, et see samm tuleb. Petry astus tagasi ka Saksimaa piirkonna parlamendijuhi kohalt.

Ka Petry abikaasa Marcus Pretzell, kes juhib AfD Nordrhein-Westfaleni liidumaa kohalikku haru, teatas erakonnast lahkumisest.

«Ma rääkisin täna nendega ja me jõudsime kokkuleppele, et ma lahkun parlamendirühmast ja erakonnast reedel,» teatas Pretzell Die Weltile. Oma otsust põhjendas ta sellega, et ei ole AfD tuleviku osas kuigi positiivne.

Eile teatas Petry, et ei kavatse vastuseisu tõttu äärmuslikumate liikmetega AfD koosseisus parlamenti minna. Selle asemel alustab ta iseseisva saadikuna.

Lisaks on iseseisvalt erakonnast lahkunud veel neli kohalikku saadikut.

Petry otsus muutis Liidupäevas 12,6 protsendi häältega 94 kohta võitnud AfD eduloo erakonna jaoks oluliselt kibedamaks.

Ehkki AfD juured on populismis, kaldus nende retoorika pühapäevaste valimiste eel üha enam paremale. Mitmed partei võtmefiguurid seadsid avalikult kahtluse alla miljonite juutide tapmise holokausti käigus ja kutsusid üles tundma uhkust Saksamaa tegude üle Teise maailmasõja ajal.