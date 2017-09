PERSOON. Kas puutumatu Hicks suudab Trumpi ohjeldada?

Asjaolu, et Hicks väldib televisiooni ja üldist meedia tähelepanu, muudab ta ajakirjanike silmis usaldusväärsemaks, kui seda on teised Trumpi nõunikud. Ta pole pressijuhina teadaolevalt kunagi meediale valetanud. Enamasti keeldub ta kõigile enda isikut puudutavatele küsimustele vastamast ja eelistab Trumpi teenida varju jäädes. Trumpi kampaania tõttu lõpetas Hicks oma kuus aastat kestnud suhte.

Politico teatel on Hicks naljatledes lähikondsetele öelnud, et tema ülesanne pole mitte korraldada strateegilist kommunikatsiooni pressiga, vaid hoopis presidendiga. Ta teab, et Trumpile mõne intervjuu eel korralduste jagamine ei too tulemust. Ta on leppinud sellega, et Trump ütleb asju, mis inimesi šokeerivad ja ärritavad, ning teab, et 70. eluaastates presidenti ta muuta ei saa. Hicks peab enda ülesandeks teda aidata.

Hicks saab aru, millised lahingud on pidamist väärt ja millised mitte, ning mõistab, et keegi pole võimeline Trumpi suhtlusstiili muutma. Näiteks mais kirjutati Briti väljaandes The Times, et Trump palus endisel FBI direktoril James Comeyl lõpetada tema endise julgeolekunõuniku Michael Flynni suhtes algatatud juurdlus.

Trumpi tollane pressinõunik Sean Spicer sai loost teada vaid mõni minut enne selle avaldamist ja Valge Maja vastuse koostamisel ta ei osalenud. Selle asemel tegeles pressiteatega Hicks, kes suutis Trumpi vastukommentaare suunata ja hoida ära sõnavalangu Twitteris. «Ta korraldas nii, et Trump sai öelda, mida ta nii või teisiti oleks öelnud, aga seda võimalikult professionaalsel ja väärikal viisil,» märkis New Yorgi endise linnapea Michael Bloombergi pikaaegne pressinõunik Stu Loeser Politicole.

Hicks on see, kes kuuleb esimesena Trumpi kuulsaid säutse – nii oli vähemalt Trumpi kampaania ajal, kui naise ülesanne oli nende transkribeerimine, kirjutatakse New York Timesis. Tema on aidanud presidendil toime tulla ametiaja vastuolulisemate hetkedega. Hicksiga koos avaldati vastus paavst Fransiscusele, kui too kritiseeris Trumpi otsust ehitada piirile Mehhikoga müür.

Hope Hicks oli see, kes väitis, et ajakirjanik, kes süüdistas Trumpi kampaaniajuhti jõu väärkasutamises, soovis endale lihtsalt tähelepanu tõmmata.

Hicks teeb juba üksi oma vanusega ajalugu – 28-aastane naine on Valge Maja pressijuhi rollis ajaloo noorim.